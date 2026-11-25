JawaPos.com - Persipura Jayapura tidak ingin datang ke markas PSM Makassar hanya untuk melengkapi persaingan di Grup K Zona Timur 2 I.League Cup 2026/27.

Tim berjuluk Mutiara Hitam itu memastikan telah melakukan persiapan untuk menghadapi tuan rumah pada pertandingan kedua babak penyisihan grup.

Pertandingan PSM Makassar melawan Persipura Jayapura akan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Rabu (25/11) malam.

Persipura datang dengan membawa 19 pemain yang dinilai siap untuk menghadapi tantangan dari tim tuan rumah.

Pelatih Persipura, Regi Aditya, memastikan para pemain yang masuk dalam rombongan telah memiliki kesiapan untuk tampil.

Dia ingin timnya menunjukkan permainan terbaik sekaligus menjaga sikap profesional saat menghadapi salah satu klub peserta BRI Super League 2026/27 tersebut.

Menurut Regi, membawa pemain-pemain yang siap bertanding merupakan bagian dari keseriusan Persipura dalam menghadapi pertandingan ini.

Dia juga menegaskan bahwa timnya tetap menaruh rasa hormat kepada PSM Makassar sebagai lawan yang akan dihadapi.

"Kami membawa 19 pemain yang benar-benar sudah siap untuk bermain nanti dan bisa memberikan permainan terbaik sebagai bentuk hormat kami kepada PSM Makassar," kata Regi Aditya.

Selain kesiapan secara teknis, Regi juga mengingatkan para pemain agar tetap menunjukkan perhatian dan keseriusan selama pertandingan.

Dia berharap seluruh anggota tim bisa menjalankan tugas masing-masing dengan baik, sehingga Persipura mampu memberikan perlawanan kepada tuan rumah.

Dukungan suporter juga menjadi salah satu hal yang diharapkan bisa menambah motivasi para pemain.

Regi mengajak pecinta sepak bola Indonesia, terutama pendukung Persipura Jayapura, untuk memberikan dukungan kepada tim dalam pertandingan penting tersebut.

"Kami berharap ada atensi yang baik dari semua pemain. Kami juga mengajak seluruh pecinta sepak bola Indonesia, khususnya pendukung Persipura Jayapura, untuk memberikan dukungan dalam pertandingan besok," tambah dia.

Pertandingan melawan PSM memiliki arti penting bagi perjalanan Persipura di I.League Cup 2026/27. Hasil pertandingan ini akan sangat menentukan peluang Mutiara Hitam untuk melangkah ke fase gugur.

Persipura menghadapi situasi yang tidak mudah karena kekalahan dari PSM akan membuat peluang mereka untuk lolos semakin berat.

Jika berhasil mengamankan tiga poin, PSM akan mengoleksi enam poin dan memastikan posisi puncak klasemen grup.

Kondisi tersebut membuat Persipura perlu tampil disiplin sejak menit awal.

Mereka tidak hanya dituntut mampu mengimbangi permainan PSM, tetapi juga harus memaksimalkan setiap peluang yang didapatkan.

Dengan membawa 19 pemain yang sudah disiapkan, Persipura berharap bisa memberikan hasil positif di Parepare.