JawaPos.com - Pelatih PSM Makassar Darije Kalezic membidik kemenangan kedua secara beruntun di ajang I.League Cup 2026/27.

Tim berjuluk Juku Eja tersebut bertekad melanjutkan hasil positif saat menjamu Persipura Jayapura pada pertandingan kedua Grup K Zona Timur 2.

Pertandingan PSM Makassar kontra Persipura Jayapura dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Rabu (25/11) malam.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSM untuk kembali mengamankan tiga poin.

PSM Makassar memiliki waktu persiapan yang cukup singkat setelah sebelumnya menghadapi Persija Jakarta. Laga melawan Persipura menjadi pertandingan kedua mereka dalam rentang waktu tiga hari.

Meski jadwal pertandingan cukup padat, Darije Kalezic memastikan timnya tetap menjalani persiapan dengan serius.

Pelatih asal Swiss tersebut tidak ingin anak asuhnya kehilangan fokus hanya karena harus bermain dalam waktu yang berdekatan.

Menurut Darije, persiapan menghadapi Persipura tetap dilakukan dengan standar yang sama seperti ketika PSM menjalani pertandingan di kompetisi domestik tertinggi Indonesia.

"Kami kembali berada di Parepare untuk melakoni laga kedua di ajang Piala. Laga pertama kami tutup dengan kemenangan dan nanti kami juga mengincar hal yang sama," ujar Darije Kalezic.

Juru taktik PSM Makassar itu juga mengaku sudah mempelajari permainan Persipura Jayapura.

Analisis tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan pendekatan permainan yang akan diterapkan timnya.

Darije menilai para pemain sudah memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Karena itu, dia berharap seluruh pemain bisa menjalankan instruksi dengan baik ketika pertandingan berlangsung.

"Kami sudah menganalisis permainan Persipura dan mempersiapkan tim secara maksimal. Siapa pun pemain yang akan diturunkan sejak menit awal oleh pelatih Persipura adalah keputusan mereka. Bagi saya, pemain kami sudah tahu persis apa yang harus dilakukan di lapangan," tutur dia.

Pada pertandingan pertama Grup K Zona Timur 2, PSM Makassar berhasil mengawali perjalanan dengan hasil positif.

PSM memiliki kesempatan memperbesar peluang lolos dari fase grup. Kemenangan atas Persipura akan memastikan langkah Juku Eja melaju ke fase berikutnya I.League Cup 2026/27.

Meski demikian, PSM tetap perlu memperhatikan hasil pertandingan lain di Grup K. Persipura Jayapura masih dijadwalkan menghadapi De Red FC pada Rabu (2/12).