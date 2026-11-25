JawaPos.com - Gelandang PSM Makassar Arfan mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak meremehkan kekuatan Persipura Jayapura menjelang pertemuan kedua tim pada babak penyisihan Grup K I.League Cup 2026/27.

Meski bermain di kandang sendiri, PSM tetap harus bekerja keras untuk mengamankan kemenangan.

Pertandingan PSM Makassar melawan Persipura dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Rabu (25/11) malam.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Juku Eja untuk melanjutkan hasil positif setelah meraih kemenangan pada pertandingan pertama.

Arfan menilai Persipura bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata.

Menurut gelandang berusia 30 tahun tersebut, tim berjuluk Mutiara Hitam memiliki kualitas pemain yang cukup merata dan pengalaman panjang dalam persaingan sepak bola nasional.

Kondisi tersebut membuat Arfan memperkirakan pertandingan akan berjalan ketat. Apalagi, Persipura dikenal sebagai salah satu klub dengan sejarah panjang di sepak bola Indonesia.

Karena itu, PSM harus menunjukkan permainan terbaik apabila ingin mendapatkan hasil maksimal.

Meski menyadari tantangan yang akan dihadapi, Arfan tetap percaya diri dengan kemampuan timnya.

Dia berharap PSM bisa memanfaatkan dukungan suporter di Parepare untuk meraih tiga poin sekaligus menjaga momentum positif.

"Pertandingan besok melawan Persipura pasti akan berjalan sengit. Kami tahu Persipura adalah tim yang bagus dengan kualitas pemain yang merata dari dulu hingga sekarang. Namun, kami akan memberikan segalanya untuk meraih kemenangan dan melanjutkan tren positif tim," kata Arfan.

Kepercayaan diri PSM bukan tanpa alasan. Tim asuhan Darije Kalezic memiliki modal cukup baik setelah mengawali perjalanan di Grup K dengan kemenangan 2-0 atas De Red FC.

Di sisi lain, Persipura datang dengan modal yang kurang ideal. Boaz Solossa dan kawan-kawan baru saja menelan kekalahan 1-2 dari RANS Nusantara FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (21/11).

Kekalahan tersebut bisa menjadi bahan evaluasi bagi Persipura sebelum bertandang ke Parepare.

Namun, PSM tetap perlu mewaspadai potensi kebangkitan lawannya.

Bagi Juku Eja, kemenangan atas Persipura bukan hanya penting untuk menambah poin di klasemen Grup K, tetapi juga menjaga kepercayaan diri tim dalam persaingan I.League Cup 2026/27.