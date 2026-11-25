JawaPos.com - Bali United FC tidak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi PS Barito Putera pada laga kedua babak penyisihan Grup J I.League Cup 2026/27.

Meski waktu pemulihan cukup singkat, pelatih Johnny Jansen memastikan timnya tetap menjalani persiapan dengan serius.

Pertandingan Bali United kontra Barito Putera dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (25/11) malam.

Laga ini hanya berjarak tiga hari setelah Serdadu Tridatu menghadapi Persib Bandung dalam lanjutan BRI Super League 2026/27.

Kondisi tersebut membuat Johnny Jansen harus mengatur persiapan dan kebugaran pemain dengan waktu yang terbatas.

Namun, pelatih asal Belanda itu tidak ingin anak asuhnya terlalu banyak memikirkan padatnya jadwal pertandingan.

Menurut dia, bermain pada Rabu (25/11) menjadi bagian dari keinginan tim untuk mendapatkan kesempatan tampil di kompetisi tersebut.

Karena itu, situasi seperti ini harus diterima dan dijadikan pengalaman untuk menghadapi jadwal serupa ke depannya.

"Persiapannya memang singkat, tetapi saya rasa saya sudah beberapa kali menyampaikan bahwa ke depannya kami memang menginginkan hal ini. Kami ingin bermain di hari Rabu untuk ajang ini," ujar Johnny Jansen.

Dia menegaskan tidak ada gunanya mengeluhkan waktu persiapan yang terbatas.

Fokus utama tim saat ini adalah menjalankan tugas dengan maksimal dan memastikan seluruh pemain siap menghadapi pertandingan.

"Kami senang dan sudah siap untuk pertandingan besok, dan semoga kami bisa menampilkan permainan yang sangat baik dalam laga nanti," imbuh dia.

Johnny Jansen tidak menganggap Barito Putera sebagai lawan yang mudah. Laskar Antasari memiliki sejumlah pemain berpengalaman yang bisa memberikan tantangan bagi timnya.

Bali United sendiri datang dengan modal positif setelah menang telak 6-1 atas Persiba Balikpapan pada pertandingan pertama Grup J.

Hasil tersebut menjadi bekal penting untuk kembali memburu tiga poin.

Kemenangan atas Barito Putera akan semakin memperbesar peluang Bali United melangkah ke babak berikutnya.