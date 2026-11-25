JawaPos.com - Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul dalam lanjutan pertandingan kelima Grup E AFC Champions League 2 (ACL Two) 2026/2027.

Duel yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (25/11/2026) pukul 19.15 WIB, diperkirakan menjadi salah satu pertandingan menarik di fase grup.

Maung Bandung memiliki modal bagus untuk menghadapi wakil Korea Selatan tersebut.

Persib berhasil menyapu bersih empat pertandingan sebelumnya dengan kemenangan sehingga kini mengoleksi 12 poin. Hasil itu sekaligus memastikan langkah mereka ke babak 16 besar.

Meski sudah mengamankan tiket ke fase gugur, Persib masih memiliki target yang harus diperjuangkan.

Tim asuhan Igor Tolic perlu mempertahankan posisi puncak klasemen Grup E agar bisa mengakhiri fase grup sebagai juara.

Sementara itu, FC Seoul berada di peringkat kedua dengan koleksi enam poin. Klub asal Korea Selatan tersebut tentu tidak ingin kehilangan kesempatan untuk memperbaiki posisi.

Apalagi, mereka datang ke Bandung dengan kepercayaan diri setelah meraih dua kemenangan beruntun atas wakil Vietnam.

FC Seoul juga memiliki motivasi tambahan setelah memastikan gelar juara K League 1 musim 2026. Kondisi tersebut membuat Persib harus tetap waspada meskipun bermain di hadapan pendukung sendiri.

Dari sisi komposisi pemain, Igor Tolic diperkirakan kembali mengandalkan formasi tiga bek.

Skema ini menjadi salah satu opsi yang bisa digunakan Persib untuk menjaga keseimbangan antara pertahanan dan serangan.

Teja Paku Alam berpeluang kembali dipercaya mengawal gawang. Sementara itu, Danijel Loncar, Patricio Matricardi, dan Julio Cesar diprediksi mengisi tiga posisi di lini belakang.

Di sektor tengah, Marc Klok dan Thom Haye berpeluang menjadi pilihan utama.

Keduanya memiliki kemampuan untuk mengatur permainan sekaligus membantu Persib menguasai jalannya pertandingan.

Kehadiran Klok dan Haye akan menjadi faktor penting bagi Maung Bandung.

Pengalaman keduanya diharapkan mampu membantu Persib menghadapi tekanan permainan FC Seoul yang dikenal memiliki organisasi permainan cukup baik.

Untuk sektor sayap, Sandy Walsh juga berpeluang mendapatkan kesempatan tampil.

Pemain yang memiliki pengalaman bermain di Eropa tersebut bisa memberikan kontribusi melalui pergerakan di sisi lapangan, baik ketika membantu pertahanan maupun membangun serangan.

Persib juga memiliki sejumlah pemain lain yang bisa menjadi pilihan Igor Tolic untuk menambah variasi serangan.

Keputusan akhir mengenai komposisi starter tentu akan bergantung pada kondisi kebugaran pemain dan kebutuhan taktik menghadapi FC Seoul.

Pada pertemuan pertama yang berlangsung di Seoul World Cup Stadium, 16 September 2026, Persib berhasil mengalahkan FC Seoul dengan skor tipis 1-0.

Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Maung Bandung menjelang pertandingan di GBLA.

Namun, Persib tidak bisa hanya mengandalkan hasil pertemuan sebelumnya. FC Seoul memiliki kualitas pemain dan pengalaman yang cukup untuk memberikan perlawanan serius.

Dukungan Bobotoh di Stadion GBLA diharapkan bisa menjadi tambahan motivasi bagi para pemain Persib.

Jika mampu menjaga konsistensi permainan dan memaksimalkan peluang, Maung Bandung memiliki kesempatan untuk kembali meraih hasil positif.

Pertandingan ini bukan sekadar perebutan tiga poin.