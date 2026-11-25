JawaPos.com - Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul dalam lanjutan matchday kelima Grup E AFC Champions League 2 (ACL Two) 2026/2027.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (25/11), mulai pukul 19.15 WIB.

Maung Bandung memiliki modal cukup baik untuk menghadapi wakil Korea Selatan tersebut.

Selain bermain di hadapan pendukung sendiri, Persib juga sudah mengantongi tiket ke babak 16 besar setelah mengumpulkan 12 poin dari empat pertandingan.

Meski demikian, pertandingan ini tetap memiliki arti penting bagi Persib.

Tim asuhan Igor Tolic masih berusaha mempertahankan posisi puncak klasemen Grup E demi mendapatkan keuntungan dalam menentukan lawan pada babak berikutnya.

Saat ini, Persib unggul atas FC Seoul yang menempati peringkat kedua dengan koleksi enam poin.

Kemenangan akan membuat Maung Bandung semakin kokoh di posisi teratas sekaligus menjaga catatan sempurna di fase grup.

Persib juga memiliki modal dari pertemuan pertama kedua tim. Ketika bertandang ke Seoul World Cup Stadium pada 16 September 2026, Persib berhasil membawa pulang kemenangan tipis 1-0.

Hasil tersebut tentu bisa menjadi tambahan kepercayaan diri bagi para pemain.

Namun, FC Seoul bukan lawan yang bisa dianggap remeh mengingat mereka memiliki pengalaman dan kualitas yang cukup baik di kompetisi domestik maupun Asia.

Dalam lima pertandingan terakhir di berbagai kompetisi, Persib mencatatkan empat kemenangan dan satu kekalahan.

Produktivitas lini serang juga cukup menjanjikan, termasuk ketika mengalahkan Shan United dengan skor 6-0 dan Melbourne Victory 2-1 di ACL Two.

Di sisi lain, FC Seoul juga datang dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Jeonbuk Motors 1-0 pada lanjutan Liga Korea Selatan, 21 November 2026.

Tim berjuluk The Capital tersebut juga memiliki catatan bagus saat menghadapi Cong Viettel. Mereka mampu meraih kemenangan 5-0 dan 3-0 dalam dua pertemuan di Grup E.

Untuk pertandingan ini, Persib diperkirakan tetap menggunakan formasi 3-5-2.

Teja Paku Alam berpeluang mengisi posisi penjaga gawang, dengan Danijel Loncar, Patricio Matricardi, dan Julio Cesar sebagai trio bek.

Sementara itu, Eliano Reijnders, Thom Haye, Gakuto Notsuda, Marc Klok, dan Sandy Walsh diprediksi mengisi sektor tengah. Uilliam Barros dan Balsa Sekulic berpeluang menjadi duet penyerang.

FC Seoul diperkirakan menggunakan formasi 4-4-2. Gu Sung-yun akan berada di bawah mistar gawang, didukung Park Soo-il, Lee Sang-min, Juan Antonio Ros, dan Kim Jin-su di lini belakang.

Melihat keuntungan bermain di kandang, hasil pertemuan pertama, serta performa terkini, Persib memiliki peluang untuk kembali mengamankan kemenangan.

Meski begitu, FC Seoul diperkirakan akan memberikan perlawanan yang cukup menyulitkan.

Prediksi skor pertandingan ini adalah Persib Bandung menang 2-1 atas FC Seoul.

Baca Juga:Bernardo Tavares Sebut Persebaya Butuh Perbaikan Transisi Bertahan