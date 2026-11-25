JawaPos.com - Persiku Kudus akan menghadapi PSIM Yogyakarta dalam lanjutan Grup E I.League Cup 2026/2027.

Kedua tim dijadwalkan bertanding di Stadion Surajaya, Lamongan, Jawa Timur, Rabu (25/11) pukul 15.30 WIB.

PSIM Yogyakarta lebih diunggulkan berkat kualitas skuad dan pengalaman bermain di kompetisi kasta tertinggi.

Namun, Persiku Kudus juga memiliki modal kepercayaan diri setelah meraih kemenangan pertama di Pegadaian Championship 2026/2027.

Laskar Mataram diprediksi mampu mengamankan kemenangan dengan skor tipis 2-1.

Meski demikian, Persiku berpotensi memberikan perlawanan, terutama jika mampu memanfaatkan celah di lini pertahanan lawan.

Persiku masih memiliki pekerjaan rumah di sektor pertahanan. Mereka sebelumnya menelan kekalahan telak 2-6 dari Persikad Depok pada pertandingan pembuka Grup E I.League Cup.

Di sisi lain, PSIM Yogyakarta juga membawa hasil imbang 2-2 saat menghadapi Persik Kediri dalam lanjutan BRI Super League 2026/2027.

Laskar Mataram mampu memberikan perlawanan kepada tim-tim dengan kekuatan yang cukup kompetitif.

Pelatih Risto Vidakovic perlu memperhatikan kondisi fisik para pemain karena jadwal pertandingan yang cukup berdekatan.

Keputusan tim untuk tetap berada di kawasan Jawa Timur setelah pertandingan sebelumnya diharapkan membantu proses pemulihan dan persiapan menghadapi Persiku.

Pertandingan di Stadion Surajaya juga membuat persaingan semakin terbuka. PSIM tidak mendapatkan keuntungan bermain di kandang sendiri.

Meski begitu, pengalaman dan kedalaman skuad tetap menjadi modal penting bagi Laskar Mataram.

Melihat komposisi pemain, pengalaman, serta kondisi kedua tim, PSIM Yogyakarta memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemenangan.

Namun, Persiku tidak bisa dianggap remeh setelah mendapatkan hasil positif di pertandingan terakhirnya.

Jika mampu memperbaiki koordinasi pertahanan, Macan Muria berpeluang menyulitkan Laskar Mataram.

Meski begitu, PSIM diprediksi lebih efektif dalam memanfaatkan peluang dan mengakhiri pertandingan dengan tiga poin.