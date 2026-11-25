JawaPos.com - Striker Persija Jakarta Eksel Runtukahu memilih untuk rendah hati setelah mencetak hattrick atau trigol saat membantu timnya menang telak 7-0 atas Sumsel United pada laga kedua I.League Cup 2026/27 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Selasa, dikutip dari ANTARA.

Eksel mencetak trigol melawan Sumsel United pada menit ke-2, menit ke-29, dan penalti pada menit ke-90+3, sementara empat gol lainnya disumbangkan oleh Rayhan Hannan (6’), Witan Sulaeman (7’), Kerim Memija (41’), dan Farhan Sopiulloh (55').

“Terima kasih buat Coach (Shin Tae-yong) dan teman-teman sudah bekerja keras. Tanpa mereka juga saya tidak bisa cetak gol seperti tadi,” kata Eksel, dikutip dari laman resmi Persija, Rabu.

Ini menjadi trigol pertama Eksel selama membela Persija sejak musim lalu. Tak hanya itu, ini juga menjadi trigol pertama pemain kelahiran Tondano, Sulawesi Utara, itu dalam karier profesionalnya.

Koleksi tiga golnya ini menambah pundi-pundi golnya untuk Macan Kemayoran selama dua musim, menjadi sembilan gol, setelah debutnya yang menghasilkan enam gol.

“Karena kami kerja keras bersama-sama, saya bisa cetak gol dan sangat senang,” tutur dia.

Kemenangan ini membuat Persija mengakhiri Grup A dengan empat poin sebagai pemuncak klasemen, sekaligus memperbesar peluang mereka lolos ke babak berikutnya.