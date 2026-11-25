JawaPos.com - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) resmi mengesahkan susunan Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP) Federasi Futsal Indonesia (FFI) untuk masa bakti 2026-2030 menjelang pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB), dikutip dari ANTARA.

Dikutip dari laman resmi PSSI, Rabu, pengesahan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) PSSI Nomor 280/SKEP/XI-2026 tentang Pengesahan Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan FFI Tahun 2026 Periode 2026-2030 yang ditetapkan pada 23 November 2026.

Dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi tersebut, induk organisasi sepak bola nasional menetapkan masing-masing lima anggota untuk mengisi kedua perangkat pemilihan.

Dalam pertimbangan surat keputusan tersebut, PSSI menjelaskan bahwa penetapan perangkat pemilihan dilakukan sehubungan dengan adanya permohonan penyelenggaraan KLB FFI dari 48 anggota yang mempercayakan pembentukan panitia penyelenggara serta perangkat pemilihan kepada PSSI.

Selain itu, PSSI mencatat adanya permintaan dari lebih dari dua pertiga pemilik suara sah FFI agar KLB pemilihan segera dilaksanakan dan perangkat pemilihannya segera ditetapkan. Adapun KLB Pemilihan FFI dijadwalkan berlangsung pada 11 Desember 2026 mendatang.

PSSI juga menegaskan kedudukan FFI sebagai asosiasi anggota PSSI, sehingga setiap pelaksanaan KLB beserta seluruh agenda yang dibahas wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari PSSI sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Statuta PSSI 2025.

Surat Keputusan Nomor 280/SKEP/XI-2026 tersebut dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada 23 November 2026.

Berikut susunan lengkap perangkat pemilihan FFI periode 2026-2030:

Komite Pemilihan FFI:

Amir Burhannudin

Sofyan Lestaluhu

Rizky Fatmala

Wahyu Gunawan

Andhika Amorinno

Komite Banding Pemilihan FFI: