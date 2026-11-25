JawaPos.com — Prediksi skor Adhyaksa FC Bekasi vs PSIS Semarang mengarah pada kemenangan tim tamu dengan skor 0-3 dalam pertandingan kedua Grup D I.League Cup 2026/2027 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (25/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Laskar Mahesa Jenar memiliki modal lebih baik setelah meraih dua kemenangan beruntun, sementara Adhyaksa belum mampu menang dalam lima pertandingan terakhir.

PSIS Semarang datang dengan ambisi meraih tiga poin sekaligus mengejar selisih gol Java United yang sebelumnya menghancurkan Adhyaksa FC Bekasi dengan skor 5-0.

Namun, target kemenangan besar tersebut tidak mudah diwujudkan mengingat pertemuan terakhir kedua tim hanya berakhir dengan keunggulan tipis 1-0 untuk PSIS Semarang.

Mengapa PSIS Semarang Lebih Diunggulkan?

PSIS Semarang memiliki peluang lebih besar memenangi pertandingan karena menunjukkan performa lebih konsisten dibandingkan Adhyaksa FC Bekasi dalam beberapa pekan terakhir.

Tim asuhan Widodo Cahyono Putro berhasil mengumpulkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir.

Kemenangan 1-0 atas Semen Padang pada 21 November menjadi modal penting sebelum menjalani pertandingan perdana di I.League Cup musim ini.

Sebelumnya, PSIS Semarang juga menunjukkan ketajaman lini depan ketika menghancurkan Sumsel United dengan skor 4-1 pada 7 November.

Dari lima pertandingan tersebut, PSIS Semarang mencetak enam gol dan hanya kebobolan tiga kali.

Catatan itu menunjukkan keseimbangan permainan yang cukup baik, terutama ketika menghadapi lawan dengan performa pertahanan kurang meyakinkan.

Sebaliknya, Adhyaksa FC Bekasi belum menemukan momentum kebangkitan setelah gagal meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

Tim besutan Widyantoro mencatat tiga hasil imbang dan dua kekalahan, termasuk kekalahan telak 0-5 dari Java United.

Kondisi tersebut semakin berat karena Adhyaksa FC Bekasi baru saja kalah 0-1 dari Persikad Depok pada 22 November.

Dengan waktu pemulihan relatif singkat, tuan rumah harus menghadapi PSIS Semarang yang sedang memiliki kepercayaan diri lebih tinggi.

Bisakah PSIS Semarang Mengejar Selisih Gol Java United?

PSIS Semarang membutuhkan kemenangan dengan margin besar untuk memperbesar peluang menguasai Grup D sebelum menghadapi Java United pada 2 Desember mendatang.

Kemenangan telak menjadi penting karena hanya juara grup yang berhak melaju ke babak 12 besar I.League Cup 2026/2027.

Java United sudah mengantongi tiga poin dengan selisih lima gol setelah mengalahkan Adhyaksa FC Bekasi pada pertandingan pertama.

Situasi tersebut membuat PSIS Semarang harus mempertimbangkan produktivitas gol, bukan sekadar mengamankan kemenangan atas tuan rumah.

Peluang mencetak banyak gol sebenarnya terbuka apabila melihat statistik pertemuan kedua tim pada 3 Oktober 2026. Ketika menang 1-0, PSIS Semarang mampu melepaskan 20 tembakan dengan 11 percobaan mengarah tepat ke gawang Adhyaksa FC Bekasi.

Namun, efektivitas penyelesaian akhir tetap menjadi tantangan karena hanya satu dari 11 tembakan tepat sasaran tersebut berbuah gol. Miftahul Hamdi menjadi penentu kemenangan pada pertandingan itu sekaligus membuktikan kemampuannya membongkar pertahanan Adhyaksa FC Bekasi.

Dalam pertandingan kali ini, PSIS Semarang berpotensi kembali mengandalkan Miftahul Hamdi bersama Deri Corfe dan Felipe Cadenazzi di lini serang. Dukungan Jonathan Bustos dari lini tengah juga bisa menjadi faktor penting untuk menciptakan peluang melalui kombinasi umpan dan pergerakan antarlini.

Meski demikian, mengejar kemenangan dengan selisih lima atau enam gol tetap merupakan pekerjaan berat bagi Laskar Mahesa Jenar.

Terlebih, Adhyaksa FC Bekasi tentu tidak ingin kembali mengalami kekalahan memalukan di hadapan pendukung sendiri.

Adhyaksa FC Bekasi Terancam Tersingkir Lebih Cepat

Adhyaksa FC Bekasi menghadapi pertandingan penentuan karena kekalahan atau hasil imbang akan mengakhiri peluang mereka melaju ke babak berikutnya.

Pertandingan melawan PSIS Semarang merupakan laga terakhir tim asuhan Widyantoro pada fase grup I.League Cup musim ini.

Dengan kondisi tersebut, Adhyaksa FC Bekasi diperkirakan tampil lebih agresif untuk mencari gol sejak awal pertandingan.

Irkham Zahrul Mila, Muhammad Hamka Hamzah, dan Rudiyana berpotensi menjadi pilihan utama dalam skema menyerang 4-3-3.

Persoalannya, agresivitas menyerang juga bisa membuka ruang kosong yang dimanfaatkan pemain depan PSIS Semarang melalui serangan balik.

Situasi tersebut berbahaya mengingat Adhyaksa FC Bekasi sudah kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

Adhyaksa FC Bekasi juga hanya mampu mencetak tiga gol sepanjang periode tersebut, sehingga produktivitas lini depan menjadi persoalan tambahan.

Apabila kembali kesulitan memanfaatkan peluang, tuan rumah berisiko kehilangan kendali pertandingan ketika PSIS Semarang mulai meningkatkan tekanan.

Prediksi Skor Adhyaksa FC Bekasi vs PSIS Semarang

PSIS Semarang diprediksi menguasai pertandingan melalui kombinasi permainan lini tengah dan serangan dari kedua sisi lapangan.

Keunggulan kualitas penyelesaian akhir serta tren performa membuat Laskar Mahesa Jenar lebih berpeluang membawa pulang tiga poin dari Bekasi.

Adhyaksa FC Bekasi tetap memiliki kesempatan memberikan perlawanan, terutama jika mampu menjaga organisasi pertahanan dan memaksimalkan peluang serangan balik.

Namun, catatan tanpa kemenangan dalam lima pertandingan terakhir menunjukkan masih ada persoalan yang harus diselesaikan Widyantoro.

Pertandingan diperkirakan berjalan cukup terbuka karena kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk menjaga kepentingan masing-masing di Grup D.

PSIS Semarang memiliki peluang mencetak gol lebih dahulu, kemudian memanfaatkan tekanan yang semakin besar terhadap Adhyaksa FC Bekasi.

Skor ini menjadi prediksi realistis dengan mempertimbangkan performa kedua tim, hasil pertemuan sebelumnya, dan kebutuhan PSIS Semarang mengejar selisih gol.

Hasil tersebut memang belum cukup untuk melampaui selisih gol Java United, tetapi tetap memberikan modal penting sebelum pertandingan penentuan Grup D pada 2 Desember.