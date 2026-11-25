JawaPos.com — Prediksi Skor Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: 2-0. Singo Edan lebih diunggulkan untuk mengamankan kemenangan dalam lanjutan I League Cup 2026/2027 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, berkat keuntungan bermain di kandang, kedalaman skuad, serta pengalaman menghadapi regulasi pembatasan tiga pemain asing.

Arema FC memiliki modal positif setelah mengalahkan RANS Nusantara FC dengan skor 3-0 pada pertandingan pembuka fase grup. Hasil tersebut menunjukkan kemampuan pemain lokal Singo Edan dalam menjaga keseimbangan permainan meski komposisi tim mengalami perubahan.

Selain itu, Arema FC pernah menghajar Isenmulang Kalteng FC dengan skor 4-0 pada pekan pertama Super League 2026/2027. Meski demikian, hasil tersebut tidak bisa sepenuhnya dijadikan patokan karena tim tamu kini datang dengan persiapan dan kondisi skuad yang berbeda.

Mengapa Arema FC Lebih Diunggulkan?

Keunggulan Arema FC terletak pada pengalaman menjalani pertandingan I League Cup dengan komposisi pemain yang berbeda dari kompetisi liga. Kemenangan 3-0 atas RANS Nusantara FC menjadi bukti awal kemampuan Singo Edan beradaptasi dengan pembatasan pemain asing.

Bermain di Stadion Kanjuruhan juga memberikan keuntungan tersendiri bagi tim tuan rumah. Dukungan suporter dan familiaritas dengan kondisi lapangan berpotensi membantu Arema FC mengendalikan tempo pertandingan sejak menit pertama.

Namun, pelatih Arema FC tetap harus mempertimbangkan kebugaran pemain menjelang derby Jawa Timur melawan Persebaya Surabaya pada 29 November 2026. Situasi tersebut membuka peluang rotasi, terutama bagi pemain yang diproyeksikan tampil sebagai starter dalam pertandingan liga.

Bisakah Isenmulang Kalteng FC Memberikan Kejutan?

Isenmulang Kalteng FC berpotensi memberikan perlawanan lebih ketat dibandingkan pertemuan sebelumnya meski menghadapi sejumlah kendala persiapan. Tim asuhan Mundari Karya kini memiliki pengalaman kompetitif lebih banyak, tetapi fokus mereka tetap tertuju pada upaya memperbaiki posisi di BRI Super League.

Gangguan latihan akibat asap kebakaran hutan di Kalimantan Tengah menjadi salah satu tantangan yang harus diatasi tim tamu. Selain itu, pertandingan melawan PSS Sleman pada Sabtu (28/11/2026) membuat Isenmulang perlu mengatur kondisi fisik pemain.

"Pasti akan ada rotasi dalam pertandingan ini," kata Mundari Karya, Pelatih Isenmulang Kalteng FC. Keputusan mengistirahatkan sejumlah pemain kunci berpotensi memengaruhi kekuatan Isenmulang, khususnya dalam menjaga organisasi pertahanan.

Meski demikian, kesempatan bermain bagi pemain pelapis bisa menghadirkan energi baru untuk menghadapi tekanan Arema FC.

Prediksi Jalannya Pertandingan Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC

Arema FC diperkirakan mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan keunggulan bermain di kandang. Singo Edan berpeluang menguasai penguasaan bola dan mencoba membongkar pertahanan lawan melalui kombinasi serangan dari kedua sisi lapangan.

Sebaliknya, Isenmulang Kalteng FC kemungkinan lebih berhati-hati dalam membangun permainan sambil menunggu kesempatan melancarkan serangan balik. Strategi tersebut bisa menyulitkan Arema FC apabila tim tuan rumah kurang efektif memanfaatkan peluang.

Perbedaan kedalaman skuad dan pengalaman rotasi menjadi faktor yang berpotensi menentukan hasil akhir. Arema FC diprediksi mampu mencetak satu gol pada masing-masing babak sekaligus menjaga pertahanannya dari ancaman serangan balik tim tamu.

Kemenangan tersebut akan memperbesar peluang Arema FC melangkah dari fase grup I League Cup 2026/2027. Namun, Singo Edan tetap harus menjaga kebugaran pemain agar tidak kehilangan kekuatan menjelang pertandingan penting menghadapi Persebaya Surabaya.