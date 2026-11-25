JawaPos.com — Prediksi skor Deltras vs Persik Kediri mengarah pada hasil imbang 1-1 dalam pertandingan kedua Grup H League Cup Indonesia 2026, Rabu (25/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Persik Kediri datang sebagai pemuncak klasemen dengan modal kemenangan 2-0, tetapi produktivitas Deltras dan rapuhnya pertahanan kedua tim membuat persaingan berpotensi berlangsung ketat.

Persik Kediri memang memiliki keuntungan dari sisi pengalaman bermain di League Cup Indonesia musim ini.

Namun, performa Macan Putih dalam lima pertandingan tandang terakhir menunjukkan persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Sebaliknya, Deltras menghadapi pertandingan pertamanya di Grup H dengan membawa catatan produktivitas cukup menjanjikan.

Meski demikian, dua kekalahan kandang beruntun menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diperbaiki sebelum menghadapi tim dari kasta tertinggi.

Bagaimana Kondisi Deltras Menjelang Menghadapi Persik Kediri?

Deltras memasuki pertandingan melawan Persik Kediri dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir Liga 2.

Sepanjang periode tersebut, tim asal Sidoarjo itu mencetak delapan gol, tetapi harus menerima 10 gol ke gawang sendiri.

Catatan tersebut memperlihatkan kemampuan menyerang Deltras belum diimbangi konsistensi pertahanan sepanjang pertandingan.

Bahkan, dua pertandingan kandang terakhir justru berakhir dengan kekalahan tanpa mampu mencetak gol.

Deltras terlebih dahulu menyerah 0-2 ketika menghadapi Dejan pada 31 Oktober 2026. Hasil negatif kembali berlanjut setelah mereka dipermalukan Persela Lamongan dengan skor 0-3 pada 21 November 2026.

Dua kekalahan tersebut menjadi perhatian karena Deltras kembali menghadapi pertandingan dengan tekanan cukup besar.

Persik Kediri memiliki pengalaman menghadapi lawan dari kasta tertinggi, sehingga kesalahan kecil berpotensi menghadirkan konsekuensi serius.

Meski demikian, Deltras sebelumnya menunjukkan kemampuan mencetak gol melalui kemenangan 2-0 atas Persiba Balikpapan dan 3-2 atas Barito Putera.

Mereka juga mampu menghasilkan tiga gol ketika bermain imbang 3-3 menghadapi Persis Solo. Rangkaian hasil tersebut memperlihatkan Deltras sebenarnya mempunyai potensi memberikan tekanan kepada pertahanan lawan.

Persoalannya, mereka kebobolan sedikitnya dua gol dalam masing-masing dari tiga pertandingan terakhir.

Mengapa Persik Kediri Belum Bisa Dianggap Unggulan Mutlak?

Persik Kediri memimpin klasemen sementara Grup H League Cup Indonesia 2026 setelah meraih kemenangan 2-0 pada pertandingan pembuka.

Hasil tersebut memberikan tiga poin sekaligus menempatkan Macan Putih dalam posisi lebih menguntungkan dibandingkan Deltras.

Namun, keberhasilan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan konsistensi permainan Persik Kediri ketika menjalani pertandingan tandang.

Dalam lima pertandingan terakhir Liga 1, mereka hanya mengumpulkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan.

Persik Kediri mencetak empat gol dan kebobolan tujuh kali sepanjang lima pertandingan tersebut. Angka itu menunjukkan produktivitas serangan Macan Putih masih menjadi persoalan ketika menghadapi tekanan lawan.

Satu-satunya kemenangan dalam rangkaian tersebut diperoleh ketika Persik Kediri menundukkan Garudayaksa dengan skor 2-0.

Mereka kemudian bermain imbang 1-1 menghadapi Arema FC sebelum menelan kekalahan dari Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Bali United.

Kondisi tersebut membuat Persik Kediri belum bisa mengandalkan status sebagai peserta kompetisi kasta tertinggi untuk memenangkan pertandingan.

Deltras tetap memiliki peluang memberikan perlawanan, terutama jika mampu mengoptimalkan kesempatan mencetak gol.

Meski begitu, pertahanan Persik Kediri relatif lebih baik dibandingkan Deltras berdasarkan lima pertandingan terakhir masing-masing.

Macan Putih kebobolan tujuh gol, sedangkan tuan rumah sudah kemasukan 10 gol dalam periode serupa.

Apa Faktor Penentu Pertandingan Deltras vs Persik Kediri?

Pertarungan Deltras melawan Persik Kediri diperkirakan ditentukan oleh efektivitas penyelesaian akhir dan kemampuan menjaga konsentrasi pertahanan.

Kedua tim sama-sama memperlihatkan kelemahan yang berpotensi dimanfaatkan lawan sepanjang pertandingan.

Deltras mempunyai modal delapan gol dari lima pertandingan terakhir, atau rata-rata 1,6 gol setiap pertandingan.

Produktivitas tersebut lebih tinggi dibandingkan Persik Kediri yang hanya mencetak empat gol dalam lima pertandingan tandang terakhir.

Namun, keunggulan produktivitas itu harus dilihat bersama catatan pertahanan Deltras yang cukup mengkhawatirkan. Mereka rata-rata kebobolan dua gol per pertandingan dalam lima penampilan terakhir di Liga 2.

Persik Kediri berpeluang memanfaatkan kelemahan tersebut dengan bermain lebih sabar dan menunggu kesempatan menyerang.

Pendekatan tersebut bisa menjadi pilihan apabila Macan Putih kesulitan mengendalikan tempo pertandingan sejak awal.

Sementara itu, Deltras perlu menghindari kesalahan pertahanan yang membuat mereka kehilangan poin dalam dua pertandingan kandang terakhir.

Keberhasilan menjaga keseimbangan antarlini dapat menjadi kunci untuk menghentikan tekanan Persik Kediri.

Faktor mental juga berpotensi memengaruhi jalannya pertandingan karena kedua tim datang membawa situasi berbeda.

Persik Kediri ingin mempertahankan posisi puncak Grup H, sedangkan Deltras berusaha membuka perjalanan mereka dengan hasil positif.

Prediksi Skor Deltras vs Persik Kediri, Siapa Lebih Berpeluang Menang?

Persik Kediri memiliki sedikit keunggulan berkat kemenangan 2-0 pada pertandingan pertama League Cup Indonesia 2026.

Akan tetapi, catatan satu kemenangan dalam lima pertandingan tandang terakhir membuat peluang Macan Putih meraih tiga poin belum sepenuhnya meyakinkan.

Deltras diperkirakan mampu memberikan perlawanan dengan mengandalkan produktivitas serangan yang sebelumnya menghasilkan delapan gol dalam lima pertandingan.

Namun, kelemahan pertahanan yang terlihat dalam dua kekalahan kandang terakhir dapat memberikan kesempatan kepada Persik Kediri. Pertandingan kemungkinan berlangsung dengan kedua tim saling menciptakan peluang tanpa dominasi mutlak dari salah satu pihak.

Deltras berpotensi mencetak gol, tetapi Persik Kediri juga mempunyai kesempatan membalas melalui celah pertahanan tuan rumah. Dengan mempertimbangkan performa terkini, produktivitas serangan, serta catatan kebobolan kedua tim, hasil imbang menjadi skenario yang cukup masuk akal.

Hasil ini sekaligus membuka peluang persaingan Grup H tetap berlangsung menarik.