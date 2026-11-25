JawaPos.com — PSM Makassar diprediksi mengalahkan Persipura Jayapura dengan skor 2-1 pada pertandingan kedua Grup K I League Cup 2026/2027, Rabu (25/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Keunggulan tuan rumah dalam klasemen dan kondisi Persipura yang kehilangan tujuh pemain akibat cedera menjadi faktor penting menjelang duel dua klub besar Indonesia Timur tersebut.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan situasi berbeda dalam persaingan Grup K.

PSM Makassar berusaha mempertahankan posisi puncak klasemen, sedangkan Persipura Jayapura ingin mengawali kiprahnya dengan hasil positif meski menghadapi persoalan kedalaman skuad.

Juku Eja datang membawa modal tiga poin dari pertandingan pembuka dengan selisih dua gol.

Sebaliknya, Mutiara Hitam belum memainkan pertandingan pertamanya di grup sehingga membutuhkan hasil maksimal untuk membuka peluang bersaing.

Meski demikian, Persipura Jayapura bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata oleh PSM Makassar. Produktivitas 13 gol dalam lima pertandingan terakhir menunjukkan kekuatan serangan tim asal Papua tersebut masih berpotensi merepotkan pertahanan tuan rumah.

PSM Makassar Punya Modal Tiga Poin, Mampukah Mempertahankan Puncak Klasemen?

PSM Makassar memiliki keuntungan awal setelah memimpin klasemen Grup K I League Cup 2026/2027 dengan koleksi tiga poin.

Selisih dua gol dari pertandingan pertama juga memberikan modal penting dalam persaingan menuju fase berikutnya.

Performa Juku Eja dalam lima pertandingan terakhir Liga 1 menunjukkan konsistensi yang cukup menjanjikan.

Mereka mencatat satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dengan produktivitas tujuh gol serta tujuh kali kebobolan.

Salah satu hasil positif tersebut diperoleh ketika PSM Makassar berhasil mengalahkan Persebaya Surabaya.

Sementara itu, pertandingan menghadapi Persija Jakarta, Persita Tangerang, dan Arema FC berakhir dengan pembagian poin.

Catatan tersebut memperlihatkan PSM Makassar cukup sulit ditaklukkan meski belum sepenuhnya konsisten meraih kemenangan.

Empat pertandingan tanpa kekalahan dari lima penampilan terakhir menjadi modal untuk menghadapi Persipura Jayapura.

Namun, keseimbangan antara jumlah gol dan kebobolan tetap menjadi perhatian bagi lini pertahanan Juku Eja.

Tujuh gol yang bersarang dalam lima pertandingan menunjukkan masih terdapat ruang bagi lawan untuk menciptakan peluang.

Keuntungan bermain di kandang dapat membantu PSM Makassar mengambil inisiatif sejak menit awal. Apalagi, kemenangan kedua akan memperkuat posisi mereka dalam persaingan Grup K yang masih berada pada tahap awal.

Persipura Jayapura Kehilangan 7 Pemain, Seberapa Besar Pengaruhnya?

Persipura Jayapura menghadapi persoalan serius menjelang pertandingan melawan PSM Makassar setelah tujuh pemain mengalami cedera.

Ketujuh pemain tersebut dipulangkan lebih dahulu ke Jayapura untuk menjalani pemulihan sehingga tim hanya membawa 19 pemain siap tampil.

Informasi tersebut disampaikan perwakilan Persipura Jayapura dalam konferensi pers menjelang pertandingan.

Kondisi ini membuat tim pelatih harus lebih cermat menentukan komposisi pemain sekaligus mengantisipasi kebutuhan pergantian sepanjang pertandingan.

Keterbatasan tersebut menjadi tantangan tersendiri mengingat Persipura Jayapura memiliki jadwal pertandingan yang berdekatan.

Tiga hari setelah menghadapi PSM Makassar, Mutiara Hitam dijadwalkan kembali bertanding melawan PSBS Biak.

Situasi ini berpotensi memengaruhi keputusan tim pelatih dalam mengatur intensitas permainan dan rotasi.

Persipura Jayapura tentu membutuhkan keseimbangan antara mengejar kemenangan dan menjaga kebugaran pemain yang tersedia.

Meski kehilangan sejumlah pemain, performa Persipura Jayapura dalam lima pertandingan terakhir Liga 2 tetap menunjukkan potensi berbahaya.

Mereka mengoleksi tiga kemenangan dan dua kekalahan dengan total 13 gol yang berhasil diciptakan.

Kemenangan besar atas PSBS Biak menjadi salah satu gambaran kemampuan serangan Mutiara Hitam.

Persipura Jayapura juga berhasil meraih kemenangan tandang menghadapi Dejan, sehingga memiliki pengalaman menghadapi tekanan di markas lawan.

Produktivitas tersebut menjadi alasan PSM Makassar tidak boleh menganggap enteng kekuatan tim tamu. Persipura Jayapura bahkan mampu mencetak gol dalam empat dari lima pertandingan terakhirnya.

Adu Produktivitas Gol, Siapa Lebih Berbahaya?

Persipura Jayapura memiliki catatan serangan lebih produktif dibandingkan PSM Makassar berdasarkan lima pertandingan terakhir masing-masing tim.

Mutiara Hitam mencetak 13 gol, sedangkan Juku Eja menghasilkan tujuh gol dalam periode yang sama.

Namun, produktivitas tinggi Persipura Jayapura juga diikuti persoalan dalam menjaga pertahanan.

Mereka kebobolan 10 gol dalam lima pertandingan terakhir, angka yang membuka peluang bagi PSM Makassar untuk mengeksploitasi kelemahan lini belakang.

Perbedaan tersebut membuat pertandingan berpotensi menghadirkan jual beli serangan apabila kedua tim tampil terbuka.

PSM Makassar dapat memanfaatkan celah pertahanan lawan, sementara Persipura Jayapura mengandalkan efektivitas penyelesaian akhir.

Faktor kebugaran kemungkinan menjadi pembeda ketika pertandingan memasuki babak kedua.

Dengan hanya membawa 19 pemain, Persipura Jayapura mempunyai pilihan rotasi lebih terbatas apabila intensitas pertandingan meningkat.

Pertemuan ini juga memiliki makna tersendiri karena mempertemukan dua klub dengan sejarah panjang dalam sepak bola Indonesia Timur.

Setelah cukup lama tidak berhadapan, pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi Persipura Jayapura menguji kemampuan menghadapi kontestan kasta tertinggi.

Prediksi Skor PSM Makassar vs Persipura Jayapura, Siapa Menang?

PSM Makassar lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan kedua Grup K I League Cup 2026/2027.

Keuntungan kandang, modal tiga poin, dan kondisi skuad Persipura Jayapura yang tidak lengkap menjadi pertimbangan utama dalam prediksi tersebut.

Juku Eja diperkirakan berusaha mengendalikan tempo permainan sekaligus mencari gol pembuka untuk menekan lawan.

Namun, mereka tetap harus mewaspadai serangan Persipura Jayapura yang menghasilkan 13 gol dalam lima pertandingan terakhir.

Persipura Jayapura masih memiliki peluang mencetak gol apabila mampu mempertahankan efektivitas serangan sepanjang pertandingan.

Sayangnya, absennya tujuh pemain dan jadwal padat berpotensi membuat konsistensi permainan mereka menurun.

Juku Eja diperkirakan mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang, meskipun Mutiara Hitam berpeluang memberikan perlawanan sengit melalui kekuatan serangannya.