JawaPos.com — Bali United diprediksi meraih kemenangan tipis 2-1 atas Barito Putera dalam pertandingan kedua Grup J Zona Timur I League Cup 2026/2027 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (25/11/2026) malam pukul 19.00 WIB.

Keunggulan bermain di kandang dan produktivitas lini serang menjadi modal Serdadu Tridatu, meski Laskar Antasari datang dengan kondisi fisik lebih segar.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim yang sedang menunjukkan performa kompetitif di liga masing-masing.

Bali United berusaha melanjutkan tren positif di I League Cup, sedangkan Barito Putera ingin membuktikan kualitasnya menghadapi kontestan kasta tertinggi.

Bali United Punya Modal Enam Gol, tetapi Kebugaran Jadi Tantangan

Bali United mengawali perjalanan di I League Cup 2026/2027 dengan kemenangan meyakinkan 6-1 atas Persiba Balikpapan.

Hasil tersebut memperlihatkan ketajaman lini depan sekaligus memberikan kepercayaan diri menjelang pertandingan menghadapi Barito Putera.

Namun, situasi berbeda dialami pasukan Johnny Jansen setelah menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pekan ke-10 Super League.

Kekalahan tersebut membuat Bali United harus segera memperbaiki konsentrasi sekaligus menjaga kebugaran pemain.

Waktu pemulihan menjadi tantangan karena pertandingan melawan Barito Putera berlangsung hanya tiga hari setelah menghadapi Persib Bandung.

Kondisi ini berpotensi memengaruhi intensitas permainan, terutama ketika pertandingan memasuki babak kedua.

Meski demikian, Johnny Jansen menegaskan jadwal padat bukan alasan bagi timnya untuk menurunkan standar permainan. Pelatih asal Belanda tersebut justru menganggap situasi ini sebagai bagian dari proses perkembangan tim.

"Ya. Persiapannya memang singkat, tetapi saya rasa saya sudah beberapa kali menyampaikan bahwa kedepannya kami memang menginginkan hal ini. Kami ingin bermain di hari Rabu untuk ajang ini," ujar Johnny Jansen.

"Jadi, inilah yang kami inginkan, dan inilah yang harus kami pelajari. Dalam masa persiapan yang singkat ini, tidak ada gunanya mengeluh, kami harus menjalankan tugas kami. Itu hal yang paling penting," lanjutnya.

Bali United juga memiliki motivasi mempertahankan posisi teratas dalam persaingan Grup J setelah kemenangan besar pada pertandingan pembuka.

Tambahan tiga poin akan memperbesar peluang Serdadu Tridatu melangkah menuju fase berikutnya.

Barito Putera Datang Lebih Segar, Siap Menguji Pertahanan Tuan Rumah

Barito Putera memiliki keuntungan dari sisi persiapan karena sudah tiba di Bali tiga hari sebelum pertandingan.

Tim asuhan Djajang Nurjaman memanfaatkan kesempatan tersebut untuk beradaptasi dengan kondisi cuaca dan lingkungan pertandingan.

Laskar Antasari juga membawa modal kemenangan 1-0 atas Persiba Balikpapan pada pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut menjadi suntikan motivasi untuk menghadapi Bali United yang memiliki kualitas individu cukup merata.

Di Pegadaian Championship 2026/2027, Barito Putera menempati posisi kedua Grup B dengan koleksi 20 poin. Catatan tersebut menunjukkan konsistensi tim dalam menjaga persaingan di papan atas kompetisi kasta kedua.

Pengalaman sejumlah pemain menjadi kekuatan penting Barito Putera ketika menghadapi tekanan dari tuan rumah.

Kehadiran Bayu Pradana, Rizky Pora, dan Haudi Abdillah dapat membantu menjaga organisasi permainan sekaligus memberikan ketenangan kepada pemain lainnya.

Barito Putera diperkirakan mengandalkan formasi 4-3-3 dengan keseimbangan antara pertahanan dan serangan balik cepat.

Pergerakan Rizky Pora serta Wildan Ramdani berpotensi menjadi ancaman ketika Bali United terlalu banyak menempatkan pemain di wilayah pertahanan lawan.

Namun, Barito Putera tetap harus berhati-hati menghadapi produktivitas serangan Bali United yang mencetak enam gol pada pertandingan pertama.

Disiplin menjaga jarak antarlini akan menjadi faktor penting untuk menghindari terciptanya ruang berbahaya.

Kadek Arel Jadi Sorotan, Johnny Jansen Tetap Berikan Kepercayaan

Kadek Arel menjadi salah satu pemain Bali United yang mendapat perhatian menjelang pertandingan melawan Barito Putera.

Bek muda tersebut sebelumnya melakukan kesalahan yang berujung gol pertama Persib Bandung dalam pertandingan BRI Super League.

Johnny Jansen mengaku sudah berbicara langsung dengan Kadek Arel untuk membantu pemain tersebut mengembalikan kepercayaan dirinya.

Pelatih berlisensi UEFA Pro itu menilai kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran seorang pesepak bola.

"Karena dia adalah pemain yang hebat. Namun, yang paling penting adalah dia belajar untuk tetap fokus pada tugasnya. Arel kini menjalani kehidupan yang baru karena dia baru saja memiliki seorang anak, semuanya terasa baru baginya. Ya, ini adalah pengalaman baru," tutur Johnny Jansen.

Dukungan tersebut menjadi penting karena Kadek Arel diperkirakan kembali mengisi jantung pertahanan Bali United.

Kemampuannya menjaga konsentrasi akan sangat menentukan ketika menghadapi serangan balik cepat Barito Putera.

Di sektor ofensif, Bali United memiliki Jens Raven, Irfan Jaya, dan Jay Herdman yang berpotensi menjadi pilihan utama.

Kombinasi ketiganya diharapkan mampu menghadirkan variasi serangan untuk membongkar pertahanan Laskar Antasari.

Prediksi Skor Bali United vs Barito Putera: Menang Tipis 2-1

Bali United lebih diunggulkan berkat keuntungan bermain di kandang serta produktivitas serangan yang sudah terbukti pada pertandingan pembuka.

Meski demikian, Barito Putera memiliki peluang memberikan perlawanan melalui kondisi fisik lebih segar dan pengalaman pemain senior. Pertandingan diperkirakan berlangsung terbuka dengan Bali United mengambil inisiatif menyerang sejak menit awal.

Barito Putera kemungkinan memilih bermain lebih disiplin sambil menunggu kesempatan melancarkan serangan balik. Kunci kemenangan Bali United terletak pada efektivitas penyelesaian akhir dan kemampuan menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan.

Apabila kedua aspek tersebut berjalan baik, Serdadu Tridatu berpeluang mengamankan kemenangan kedua di Grup J.

Prakiraan Susunan Pemain

Bali United (4-1-2-3): Fitrul Dwi Rustapa; Ricky Fajrin (C), Kadek Arel, Tim Geypens, Rahmat Arjuna; Kadek Agung, Teppei Yachida, Tim Receveur; Jay Herdman, Jens Raven, Irfan Jaya.

Pelatih: Johnny Jansen.

Barito Putera (4-3-3): Satria Tama; Aditya Daffa, Bima Reksa, Haudi Abdillah, Renan Da Silva; Bayu Pradana (C), Kodam Nagashima, Ferdiansyah; Rizky Pora, Kornelis Howay, Wildan Ramdani.

Pelatih: Djajang Nurjaman.