JawaPos.com — Persiku Kudus akan menghadapi PSIM Yogyakarta pada lanjutan Grup E I League Cup 2026/2027 di Stadion Surajaya, Lamongan, Jawa Timur, Rabu (25/11/2026) pukul 15.30 WIB.

Laskar Mataram sedikit lebih diunggulkan dengan peluang kemenangan 55 persen berbanding 45 persen, meski Macan Muria berpotensi memberikan perlawanan sengit setelah meraih kemenangan perdana di Pegadaian Championship.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Persiku Kudus untuk memperbaiki catatan buruk setelah dihajar Persikad Depok dengan skor 2-6 pada pertandingan pembuka Grup E.

Sementara itu, PSIM Yogyakarta ingin mengawali perjalanan di turnamen dengan kemenangan sekaligus menjaga momentum positif setelah bermain imbang 2-2 melawan Persik Kediri.

Dari segi kualitas skuad dan pengalaman menghadapi lawan di kasta tertinggi, PSIM Yogyakarta memiliki sedikit keunggulan dibandingkan Persiku Kudus.

Namun, jadwal pertandingan yang padat serta penggunaan stadion netral membuat peluang kedua tim tetap terbuka.

Bagaimana Kondisi Persiku Kudus dan PSIM Yogyakarta?

Persiku Kudus datang dengan kepercayaan diri yang mulai pulih setelah mengalahkan PSGC Ciamis dengan skor 2-1 pada pekan ke-10 Pegadaian Championship 2026/2027.

Kemenangan tersebut menjadi hasil positif pertama Macan Muria di kompetisi liga musim ini sekaligus memberikan tambahan motivasi menjelang pertandingan menghadapi PSIM Yogyakarta.

Meski demikian, Persiku Kudus masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam memperbaiki organisasi pertahanan setelah kebobolan enam gol ketika menghadapi Persikad Depok.

Catatan tersebut menjadi perhatian serius karena PSIM Yogyakarta memiliki sejumlah pemain ofensif yang mampu memanfaatkan kelengahan barisan belakang lawan.

Di kubu seberang, PSIM Yogyakarta membawa modal hasil imbang 2-2 melawan Persik Kediri dalam lanjutan BRI Super League 2026/2027.

Hasil tersebut memperlihatkan kemampuan Laskar Mataram untuk bersaing, meskipun konsistensi permainan masih perlu ditingkatkan.

Pelatih Risto Vidakovic juga harus mempertimbangkan kondisi fisik pemain karena pertandingan ini berlangsung hanya beberapa hari setelah agenda liga.

Keputusan PSIM Yogyakarta bertahan di Surabaya seusai pertandingan sebelumnya dapat membantu mengurangi beban perjalanan sekaligus memberikan waktu pemulihan lebih terarah.

Apakah Stadion Netral Menguntungkan PSIM Yogyakarta?

Pemindahan pertandingan dari Stadion Sultan Agung, Bantul, menuju Stadion Surajaya, Lamongan, membuat PSIM Yogyakarta kehilangan kesempatan bermain di wilayah kandangnya sendiri.

Perubahan tersebut terjadi akibat benturan jadwal penggunaan Stadion Sultan Agung dengan pertandingan I League Cup lainnya pada Selasa (24/11/2026).

Situasi tersebut berpotensi mengurangi keuntungan psikologis PSIM Yogyakarta yang sebelumnya dijadwalkan tampil di Bantul.

Persiku Kudus justru memiliki peluang menghadapi lawan tanpa tekanan atmosfer kandang yang biasanya memberikan tambahan energi kepada pemain tuan rumah.

Meski begitu, PSIM Yogyakarta tetap mempunyai keuntungan dari sisi persiapan karena sudah berada di Jawa Timur sebelum pertandingan berlangsung.

Tim asuhan Risto Vidakovic dapat memaksimalkan waktu yang tersedia untuk memulihkan kebugaran sekaligus menyusun strategi menghadapi karakter permainan Persiku Kudus.

Kondisi fisik berpotensi menjadi faktor penentu, terutama apabila pertandingan berjalan dengan intensitas tinggi hingga babak kedua.

Kedua pelatih kemungkinan perlu mengatur tempo permainan dan memanfaatkan pergantian pemain untuk menjaga keseimbangan tim sepanjang 90 menit.

Siapa Pemain yang Berpotensi Menentukan Hasil Pertandingan?

Barata menjadi salah satu pemain Persiku Kudus yang paling berpotensi memberikan ancaman terhadap pertahanan PSIM Yogyakarta.

Pemain asing tersebut sudah mengoleksi empat gol dan satu assist musim ini, sekaligus menempatkan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak sementara Macan Muria.

Produktivitas Barata menjadi modal penting bagi Persiku Kudus yang membutuhkan efektivitas serangan untuk mengimbangi kualitas lawan.

Dukungan Ivan Veras serta pergerakan pemain sayap seperti Khoirul Anam juga berpotensi membuka ruang di pertahanan PSIM Yogyakarta.

Sementara itu, PSIM Yogyakarta mengandalkan Mauro Caballero dan Marvin Loria untuk memberikan ancaman di sektor depan.

Keduanya termasuk dalam rombongan 18 pemain yang dibawa Laskar Mataram bersama bek asing Yusaku Yamadera.

Kehadiran tiga pemain asing tersebut memberikan pilihan penting bagi Risto Vidakovic dalam menjaga keseimbangan antarlini.

Mauro Caballero dan Marvin Loria diharapkan mampu meningkatkan ketajaman serangan, sedangkan Yusaku Yamadera memiliki peran penting dalam mengawal pertahanan.

Pertarungan lini tengah juga berpotensi menentukan tim yang lebih dominan menguasai jalannya pertandingan.

Persiku Kudus memiliki Mohammad Kanu, Safna Delpi, dan Barata, sedangkan PSIM Yogyakarta dapat mengandalkan Ghulam Fatkur, Diandra Diaz, serta Prima Akbar.

Prediksi Skor Persiku Kudus vs PSIM Yogyakarta

PSIM Yogyakarta lebih difavoritkan meraih kemenangan karena memiliki kualitas individu dan pengalaman bermain di Super League 2026/2027.

Namun, Persiku Kudus mempunyai peluang mencetak gol apabila mampu memaksimalkan kreativitas Barata dan mengeksploitasi ruang di pertahanan lawan.

Pertandingan diperkirakan berjalan cukup terbuka dengan kedua tim berusaha membangun serangan melalui formasi dasar 4-3-3.

PSIM Yogyakarta berpotensi lebih dominan dalam penguasaan bola, sementara Persiku Kudus dapat mengandalkan serangan balik cepat untuk menciptakan peluang.

Kelemahan pertahanan Persiku Kudus yang terlihat ketika kebobolan enam gol dari Persikad Depok menjadi faktor penting dalam mempertimbangkan hasil akhir.

Sebaliknya, PSIM Yogyakarta juga perlu menjaga konsentrasi karena Macan Muria sedang mendapatkan suntikan kepercayaan diri setelah mengalahkan PSGC Ciamis.

Dengan mempertimbangkan kualitas skuad, kondisi terkini, dan keuntungan persiapan, Laskar Mataram diprediksi mampu memenangkan pertandingan dengan selisih satu gol.

Persiku Kudus tetap berpotensi memberikan perlawanan hingga menit akhir, tetapi efektivitas penyelesaian peluang diperkirakan menjadi pembeda.