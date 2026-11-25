JawaPos.com — Prediksi skor Shakhtar Donetsk vs Fenerbahce mengarah pada hasil imbang 2-2 ketika kedua tim bertemu dalam lanjutan fase liga UEFA Champions League 2026/2027 di Stamford Bridge, London, Kamis (26/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi kedua klub untuk memperkuat peluang lolos ke babak playoff.

Shakhtar Donetsk memasuki pertandingan dengan menempati peringkat ke-21 setelah mengumpulkan empat poin dari empat pertandingan.

Sementara itu, Fenerbahce berada di posisi ke-19 dengan lima poin dan membawa kepercayaan diri tinggi setelah menumbangkan Liverpool 3-2.

Pertemuan ini diperkirakan berlangsung sengit karena kedua kesebelasan sama-sama membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisi.

Shakhtar Donetsk mengandalkan catatan positif menghadapi klub Turki, sedangkan Fenerbahce berusaha mengakhiri rekor buruk dalam pertandingan tandang Liga Champions.

Shakhtar Donetsk Kesulitan Menjaga Konsistensi, Mampukah Bangkit?

Shakhtar Donetsk menghadapi tantangan besar setelah hanya meraih satu kemenangan dalam empat pertandingan pembuka Liga Champions musim ini.

Pasukan Arda Turan juga belum merasakan kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

Perjalanan mereka dimulai dengan hasil imbang 1-1 ketika bertandang ke markas PSV Eindhoven. Shakhtar Donetsk kemudian memperlihatkan kualitas permainan menyerang saat mengalahkan AEK Athens 3-1 di Stamford Bridge.

Namun, momentum positif tersebut tidak bertahan lama setelah mereka menelan kekalahan 0-1 dari Inter Milan. Hasil serupa kembali terjadi ketika Shakhtar Donetsk menyerah kepada Sporting Lisbon dengan skor identik.

Kesulitan tersebut berlanjut dalam kompetisi domestik ketika mereka bermain tanpa gol menghadapi Dynamo Kyiv.

Pada pertandingan berikutnya, Shakhtar Donetsk kembali kehilangan kesempatan meraih kemenangan setelah ditahan Livyi Bereh 1-1.

Produktivitas serangan menjadi salah satu persoalan utama karena Shakhtar Donetsk baru mencetak empat gol dalam empat pertandingan Liga Champions.

Bahkan, tiga gol di antaranya tercipta hanya dalam satu pertandingan ketika menghadapi AEK Athens.

Meski demikian, Shakhtar Donetsk memiliki modal historis yang cukup menjanjikan ketika menghadapi klub asal Turki.

Mereka mencatatkan 10 kemenangan dan satu hasil imbang dalam 11 pertemuan sebelumnya melawan wakil negara tersebut.

Catatan tersebut semakin menarik karena Shakhtar Donetsk juga belum pernah kalah dalam dua pertemuan menghadapi Fenerbahce.

Rekor positif ini bisa menjadi tambahan motivasi meskipun mereka harus memainkan pertandingan kandang jauh dari Ukraina akibat konflik yang masih berlangsung.

Rekor Tandang Mengkhawatirkan

Fenerbahce datang ke London dengan kepercayaan diri meningkat setelah mengalahkan Liverpool 3-2 pada pertandingan Liga Champions sebelumnya.

Kemenangan tersebut sekaligus mengakhiri penantian selama 18 tahun untuk kembali meraih kemenangan pada fase utama kompetisi elite Eropa.

Tim asuhan Emre Belozoglu kini mengoleksi lima poin dari empat pertandingan dan berada dalam persaingan menuju babak playoff.

Hasil positif menghadapi Liverpool menjadi titik balik setelah perjalanan mereka sebelumnya berlangsung kurang meyakinkan.

Fenerbahce mengawali kompetisi dengan bermain imbang 1-1 melawan AS Roma sebelum dihancurkan Aston Villa dengan skor 0-6.

Mereka kemudian memperoleh tambahan satu poin setelah bermain imbang 2-2 menghadapi Slavia Prague.

Performa domestik Fenerbahce juga menunjukkan perkembangan setelah mereka membantai Corum 5-0 dalam pertandingan tandang.

Namun, kemenangan tersebut belum berhasil dilanjutkan karena Fenerbahce hanya bermain imbang 2-2 menghadapi Kocaelispor.

Secara keseluruhan, Fenerbahce tidak terkalahkan dalam tiga pertandingan terakhir di seluruh kompetisi dengan dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Catatan tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi Shakhtar Donetsk yang sedang mengalami penurunan performa.

Persoalannya, Fenerbahce memiliki rekor tandang yang sangat mengkhawatirkan dalam kompetisi Liga Champions.

Mereka gagal memenangkan 12 pertandingan tandang terakhir dengan rincian tiga hasil imbang dan sembilan kekalahan.

Kondisi Pemain dan Prediksi Susunan Pemain Shakhtar Donetsk vs Fenerbahce

Shakhtar Donetsk diperkirakan belum dapat memainkan Pedrinho yang masih menjalani pemulihan cedera otot hingga Januari.

Eguinaldo juga harus menepi karena mengalami masalah bahu, sedangkan Kaua Elias dan Marlon Santos masih diragukan tampil.

Arda Turan kemungkinan mengandalkan Marlon Gomes untuk menjaga keseimbangan lini tengah sekaligus memutus serangan lawan.

Gelandang tersebut tercatat melakukan tekel lebih banyak dibandingkan pemain lain dalam Liga Champions musim ini.

Alisson Santana dan Oleg Ocheretko diproyeksikan memberikan dukungan serangan untuk membantu lini depan Shakhtar Donetsk.

Kehadiran keduanya diharapkan meningkatkan kreativitas permainan yang belum konsisten sepanjang empat pertandingan fase liga.

Di kubu Fenerbahce, Nathan Ake masih menjalani pemulihan cedera otot dan Jayden Oosterwolde menghadapi masalah tendon Achilles.

Marco Asensio juga absen akibat cedera lutut, sementara kondisi kebugaran Amara Diouf masih menjadi perhatian.

Kabar positif datang dari Romelu Lukaku yang diperkirakan kembali tersedia setelah pulih dari cedera otot.

Mason Greenwood juga berpeluang menjadi andalan serangan dengan dukungan N'Golo Kante dan Matteo Guendouzi di sektor tengah.

Prediksi susunan pemain Shakhtar Donetsk (4-1-4-1): Riznyk; Tobias, Bondar, Matviyenko, Henrique; Nazaryna; Santana, Ocheretko, Marlon Gomes, Mendoza; Traore.

Prediksi susunan pemain Fenerbahce (4-2-3-1): Ederson; Semedo, Skriniar, Oppong, Brown; Guendouzi, Yuksek; Greenwood, Kahveci, Akturkoglu; Lukaku.

Prediksi Skor Shakhtar Donetsk vs Fenerbahce: Berakhir Imbang

Pertandingan Shakhtar Donetsk melawan Fenerbahce diperkirakan menghasilkan persaingan terbuka karena kedua tim mempunyai kelebihan sekaligus kelemahan yang cukup mencolok.

Shakhtar Donetsk memiliki keunggulan historis menghadapi wakil Turki, sedangkan Fenerbahce sedang menikmati momentum kebangkitan setelah mengalahkan Liverpool.

Kualitas individu pemain Fenerbahce berpotensi memberikan tekanan besar kepada pertahanan Shakhtar Donetsk sepanjang pertandingan.

Greenwood dan Lukaku bisa menjadi ancaman utama, terutama apabila tim tamu mampu memaksimalkan penguasaan bola melalui sektor tengah.

Sebaliknya, Shakhtar Donetsk berpeluang memanfaatkan kelemahan Fenerbahce yang belum mampu meraih kemenangan dalam 12 pertandingan tandang terakhir Liga Champions.

Dukungan permainan kolektif dan efektivitas penyelesaian akhir menjadi faktor penting untuk mengamankan poin.

Dengan mempertimbangkan performa terkini, kondisi skuad, serta catatan pertemuan kedua klub, hasil imbang menjadi kemungkinan yang cukup realistis.

Kedua kesebelasan diprediksi saling mencetak gol dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit terakhir.