JawaPos.com — Bek Persebaya Surabaya, Yusuf Meilana, mendapatkan momentum penting setelah tampil penuh selama 90 menit saat Green Force menghancurkan PSBS Biak dengan skor 5-0 pada lanjutan Grup G I.League Cup 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Selasa (24/11/2026).

Kemenangan telak tersebut menjadi suntikan kepercayaan diri menjelang persaingan Super League.

Bagi Yusuf Meilana, pertandingan tersebut bukan sekadar kesempatan merasakan kemenangan besar bersama Persebaya Surabaya.

Pemain berusia 28 tahun itu akhirnya mendapatkan kepercayaan tampil sepanjang pertandingan sekaligus membuktikan kesiapannya bersaing memperebutkan tempat di skuad utama.

Meski berhasil mencatatkan kemenangan meyakinkan, Yusuf Meilana tidak ingin rekan-rekannya terlalu cepat berpuas diri.

Dia menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar Persebaya Surabaya mampu menunjukkan performa lebih konsisten dalam kompetisi Super League.

Kemenangan lima gol tanpa balas atas PSBS Biak menjadi hasil penting bagi Persebaya Surabaya setelah melewati periode pertandingan yang tidak mudah. Hasil tersebut sekaligus memberikan energi positif kepada seluruh pemain untuk kembali menghadapi persaingan ketat di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

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Yusuf Meilana mengaku bersyukur atas keberhasilan timnya mengamankan kemenangan besar di hadapan pendukung sendiri.

Namun, dia mengingatkan hasil positif tersebut harus menjadi pijakan untuk memperbaiki kekurangan, bukan membuat para pemain kehilangan fokus terhadap evaluasi.

"Alhamdulillah, hasil pertandingan ini bisa menjadi modal positif bagi kami untuk mempersiapkan diri menghadapi Super League.

Namun, seperti yang disampaikan pelatih, masih ada sejumlah hal yang perlu dievaluasi dari pertandingan hari ini," ucap Yusuf.

Pernyataan tersebut menunjukkan sikap realistis Yusuf Meilana dalam menyikapi keberhasilan Persebaya Surabaya mengalahkan PSBS Biak.

Baginya, kemenangan besar belum otomatis menjamin Green Force mampu tampil dominan ketika kembali menghadapi lawan-lawan di Super League.

Persebaya Surabaya membutuhkan kesinambungan permainan agar hasil positif di I.League Cup tidak berhenti sebagai keberhasilan sesaat.

Karena itu, setiap pemain dituntut mempertahankan semangat sekaligus meningkatkan kualitas penampilan melalui latihan dan evaluasi bersama tim pelatih.

Pertandingan melawan PSBS Biak memiliki arti khusus bagi Yusuf Meilana karena menjadi kesempatan pertamanya bermain penuh selama 90 menit bersama Persebaya Surabaya.

Kepercayaan tersebut membuka ruang bagi bek berusia 28 tahun itu untuk memperlihatkan kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab di sektor pertahanan.

Yusuf Meilana dipercaya menempati posisi bek kiri sepanjang pertandingan yang berakhir dengan kemenangan 5-0 tersebut.

Dalam peran itu, dia berusaha menjaga keseimbangan pertahanan sekaligus membantu proses pembangunan serangan dari sisi lapangan.

Kesempatan tampil penuh menjadi pengalaman berharga bagi pemain yang harus menghadapi persaingan ketat di dalam skuad Green Force.

Terlebih, setiap pemain memiliki tuntutan serupa untuk membuktikan kelayakan mendapatkan menit bermain melalui penampilan dan kerja keras selama latihan.

Yusuf Meilana memahami keputusan menentukan susunan pemain sepenuhnya berada di tangan pelatih Bernardo Tavares.

Karena itu, dia memilih berfokus meningkatkan kemampuan dan menjaga kesiapan daripada memikirkan kepastian mendapatkan tempat dalam pertandingan berikutnya.

"Seperti yang disampaikan coach, semua pemain harus terus bekerja keras dalam setiap sesi latihan. Soal siapa yang akan mendapatkan kesempatan bermain, tentu menjadi keputusan pelatih," jelasnya.

Sikap tersebut mencerminkan kesadaran Yusuf Meilana mengenai pentingnya profesionalisme dalam menghadapi persaingan internal Persebaya Surabaya.

Dia menyadari kesempatan bermain selama 90 menit harus dijawab dengan konsistensi agar kepercayaan serupa kembali diberikan pada pertandingan berikutnya.

Persaingan memperebutkan tempat di skuad Persebaya Surabaya menjadi tantangan tersendiri bagi Yusuf Meilana menjelang kelanjutan Super League.

Setiap pemain harus mampu menjaga kondisi fisik, meningkatkan kualitas permainan, dan menunjukkan kesiapan ketika dibutuhkan tim pelatih.

Bagi Yusuf Meilana, kesempatan bermain bukan sesuatu yang bisa diperoleh hanya dengan mengandalkan pengalaman ataupun reputasi.

Kerja keras dalam setiap sesi latihan menjadi bagian penting untuk meyakinkan pelatih sekaligus mempertahankan standar permainan yang dibutuhkan tim.

"Sebagai pemain, tugas kami adalah selalu mempersiapkan diri, menjaga kondisi, dan memberikan yang terbaik ketika mendapatkan kepercayaan," tambahnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Yusuf Meilana untuk terus memperjuangkan kesempatan bermain bersama Persebaya Surabaya.

Penampilan penuh menghadapi PSBS Biak menjadi langkah positif, tetapi perjalanan untuk mendapatkan kepercayaan secara konsisten masih membutuhkan pembuktian.

Kondisi tersebut juga memberikan keuntungan bagi pelatih Bernardo Tavares dalam mengelola kekuatan skuad Green Force.

Semakin banyak pemain yang siap tampil, semakin besar pula pilihan untuk menentukan komposisi terbaik sesuai kebutuhan pertandingan dan kondisi kebugaran.

Kemenangan 5-0 atas PSBS Biak memperlihatkan pentingnya memaksimalkan kesempatan yang diberikan kepada pemain dalam pertandingan kompetitif.

Bagi Yusuf Meilana, pengalaman tersebut menjadi bekal untuk meningkatkan kepercayaan diri tanpa mengabaikan tanggung jawab menjaga kualitas permainan.

Menatap kelanjutan Super League, Yusuf Meilana berharap Persebaya Surabaya mampu membawa semangat kemenangan atas PSBS Biak ke pertandingan berikutnya.

Dia ingin seluruh pemain tetap kompak dan menjaga kesiapan agar Green Force mampu menghadapi tantangan dengan kondisi terbaik.

Kemenangan besar memang memberikan dorongan psikologis, tetapi Yusuf Meilana memahami perjalanan Persebaya Surabaya masih panjang.

Konsistensi menjadi kebutuhan utama apabila tim ingin memperbaiki performa dan kembali bersaing secara meyakinkan dalam kompetisi.

Selain kualitas permainan, kondisi kebugaran seluruh anggota skuad menjadi perhatian penting setelah pertandingan menghadapi PSBS Biak.

Yusuf Meilana berharap setiap pemain dapat menyelesaikan pertandingan tanpa masalah fisik yang berpotensi mengganggu persiapan menuju agenda berikutnya.

"Terpenting, seluruh pemain bisa menyelesaikan pertandingan tanpa mengalami cedera," tandasnya.

Pesan tersebut memperlihatkan perhatian Yusuf Meilana terhadap kepentingan kolektif Persebaya Surabaya, bukan sekadar pencapaian individu setelah tampil penuh.

Dia memahami keberhasilan tim membutuhkan kontribusi seluruh pemain, termasuk mereka yang harus menunggu kesempatan bermain dari bangku cadangan.

Kini, tantangan berikutnya adalah mengubah kemenangan 5-0 menjadi momentum peningkatan performa ketika kembali berlaga di Super League.