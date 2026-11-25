JawaPos.com — Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, meminta anak asuhnya segera melupakan euforia kemenangan telak 5-0 atas PSBS Biak dalam lanjutan Grup G I.League Cup 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Selasa (24/11/2026).

Meski Green Force tampil dominan dengan penguasaan bola mencapai 81 persen, Tavares menegaskan fokus utama tim kini kembali tertuju pada persaingan Super League.

Kemenangan lima gol tanpa balas tersebut memang menghadirkan banyak catatan positif bagi Persebaya Surabaya, terutama setelah tim mampu memperlihatkan permainan menyerang yang agresif sepanjang pertandingan.

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Namun, pelatih asal Portugal itu tidak ingin hasil impresif tersebut membuat para pemain terlena dan melupakan tantangan yang masih menanti.

Persebaya Surabaya tampil begitu dominan dengan melepaskan 28 tembakan sepanjang pertandingan, termasuk 11 percobaan yang mengarah tepat ke gawang PSBS Biak. Statistik tersebut memperlihatkan efektivitas tekanan Green Force sekaligus kemampuan tim dalam menciptakan peluang melalui berbagai situasi serangan.

Tidak hanya produktif dalam menyerang, Persebaya Surabaya juga berhasil menjaga pertahanan tetap solid hingga pertandingan berakhir. Catatan tanpa kebobolan menjadi pelengkap kemenangan besar yang memberikan tambahan kepercayaan diri kepada seluruh pemain.

Dominasi 81 Persen, Apa yang Membuat Tavares Puas?

Bernardo Tavares mengapresiasi kemampuan Persebaya Surabaya mengendalikan pertandingan sejak babak pertama hingga peluit panjang dibunyikan.

Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pendekatan menyerang dengan menciptakan banyak peluang sekaligus membatasi kesempatan PSBS Biak mengancam gawang.

"Kami menciptakan banyak peluang, baik pada babak pertama maupun babak kedua, dan berhasil mencetak beberapa gol. Saya hanya mengingat ada dua situasi ketika tembakan lawan melebar dari gawang kami," kata Tavares dalam sesi konferensi pers selepas pertandingan.

Pernyataan tersebut menggambarkan kepuasan Tavares terhadap keseimbangan permainan yang diperlihatkan anak asuhnya sepanjang 90 menit.

Dengan penguasaan bola mencapai 81 persen, Green Force memiliki keleluasaan membangun serangan dan mempertahankan tekanan terhadap pertahanan lawan.

Meski demikian, Tavares menilai kemenangan 5-0 bukan berarti seluruh aspek permainan Persebaya Surabaya sudah berjalan sempurna.

Evaluasi tetap diperlukan untuk memastikan kualitas permainan terus meningkat ketika menghadapi lawan dengan karakter dan tingkat kesulitan berbeda.

"Secara keseluruhan, ada banyak hal positif yang bisa kami ambil dari pertandingan ini, meski tentu masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki," tuturnya.

Sikap tersebut menunjukkan Tavares tidak hanya melihat pertandingan berdasarkan besarnya skor akhir yang tercipta.

Baginya, perkembangan kualitas permainan dan kemampuan mempertahankan konsistensi menjadi pekerjaan penting yang harus terus dilakukan.

Pemain Muda Persebaya Surabaya Dapat Kesempatan, Persaingan Skuad Makin Ketat

Kemenangan atas PSBS Biak juga menjadi momentum penting bagi Bernardo Tavares untuk memberikan kesempatan kepada pemain yang sebelumnya minim menit bermain.

Sejumlah pemain muda, termasuk Paulinus Apli Kapi, Aleandro Alan, dan Rizki Ilman Naya, mendapatkan pengalaman berharga bersama skuad senior Persebaya Surabaya.

Kesempatan tersebut menjadi bagian dari upaya Tavares membangun kedalaman skuad yang lebih kompetitif dalam menghadapi padatnya agenda pertandingan.

Kehadiran pemain muda diharapkan mampu menghadirkan pilihan tambahan sekaligus meningkatkan persaingan sehat pada setiap posisi.

"Saya senang melihat sejumlah pemain mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak. Saya berharap pemain lainnya terus menunjukkan performa bagus dalam latihan. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak dan persaingan di dalam tim semakin kompetitif," jelasnya.

Bagi Paulinus Apli Kapi dan pemain muda lainnya, pertandingan melawan PSBS Biak menjadi kesempatan memperlihatkan kemampuan di tengah tuntutan permainan tim senior.

Pengalaman tersebut juga dapat menjadi modal untuk meningkatkan kesiapan mereka menghadapi persaingan memperebutkan menit bermain berikutnya.

Tavares menegaskan kepercayaan diri merupakan faktor penting dalam proses perkembangan pemain, terutama ketika mendapatkan kesempatan tampil dalam pertandingan kompetitif.

Ia berharap pengalaman positif tersebut mendorong seluruh anggota skuad meningkatkan kualitas latihan dan menunjukkan kemampuan terbaik.

"Penting bagi mereka untuk mendapatkan kepercayaan diri, bermain bagus, mendapatkan performa yang baik, karena kami membutuhkan skuad dengan persaingan," imbuh pelatih berusia 47 tahun tersebut.

Persaingan internal yang semakin ketat menjadi salah satu kebutuhan Persebaya Surabaya untuk menjaga kualitas permainan sepanjang musim.

Dengan semakin banyak pemain siap diturunkan, Tavares mempunyai ruang lebih luas dalam menentukan komposisi tim sesuai kebutuhan pertandingan.

Mengapa Kemenangan 5-0 Tidak Mengubah Situasi Persebaya Surabaya?

Bernardo Tavares menegaskan kemenangan telak atas PSBS Biak tidak otomatis mengubah situasi Persebaya Surabaya dalam persaingan kompetisi secara keseluruhan.

Hasil positif di I.League Cup harus ditempatkan sebagai modal membangun kepercayaan diri, bukan alasan mengendurkan kerja keras.

Pesan tersebut menjadi pengingat bagi seluruh pemain agar tidak terjebak dalam euforia setelah mencatatkan kemenangan besar di hadapan pendukung sendiri.

Apalagi, tantangan di Super League membutuhkan konsistensi permainan yang harus terus dijaga dari satu pertandingan menuju pertandingan berikutnya.

Persebaya Surabaya kini dituntut membawa energi positif dari kemenangan tersebut ke dalam persiapan menghadapi agenda kompetisi berikutnya.

Produktivitas serangan, disiplin pertahanan, dan meningkatnya kepercayaan diri pemain menjadi aspek yang perlu dipertahankan.

Super League Jadi Prioritas, Apa Pesan Terakhir Bernardo Tavares?

Fokus Persebaya Surabaya kini kembali diarahkan menuju Super League setelah menyelesaikan pertandingan melawan PSBS Biak pada Selasa (24/11/2026).

Bernardo Tavares ingin seluruh pemain segera mengalihkan perhatian dari pesta lima gol menuju pekerjaan yang lebih besar dalam menjaga daya saing Green Force.

"Hari ini kami berhasil menang, tetapi hasil tersebut tidak mengubah situasi kami di kompetisi. Karena itu, sekarang fokus utama harus kembali ke Super League," tutup Tavares.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya menjaga mentalitas kompetitif meskipun Persebaya Surabaya baru saja meraih kemenangan meyakinkan.

Tavares menginginkan skuadnya terus bekerja keras, memperbaiki kekurangan, dan mempertahankan semangat kolektif dalam setiap pertandingan.

Kemenangan 5-0 atas PSBS Biak akhirnya bukan sekadar pesta gol, melainkan kesempatan bagi Persebaya Surabaya memperkuat fondasi permainan dan menguji kedalaman skuad.