JawaPos.com - PSM Makassar menjamu Persipura Jayapura di Grup K I. League Cup. Laga bertajuk Derby Indonesia Timur tersebut akan dimainkan di Stadion B.J. Habibie, Kota Parepare, Rabu (25/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Pertemuan terakhir PSM dan Persipura terjadi di Super League musim 2021/2022. Melansir Transfermarkt, kedua tim bermain imbang pada putaran pertama dan kedua.

PSM Makassar masih belum mampu meraih hasil terbaik. Di lima laga terakhir di Super League, mereka hanya meraih satu kemenangan, tiga imbang, dan satu kekalahan.

Bahkan, PSM juga sedang kesulitan meraih kemenangan di depan pendukungnya sendiri. Terakhir kali tim asuhan Darije Kalezic tersebut menang di depan publik sendiri adalah melawan Persebaya, Oktober lalu.

Sementara Persipura, punya performa lebih baik dari PSM. Di lima laga terakhir di Championship, mereka meraih tiga kemenangan dan dua kekalahan.

Meski kedua tim sedang dalam performa yang berbeda, PSM Makassar akan keluar sebagai pemenang. PSM Makassar diprediksi menang dengan skor 2-0 dari Persipura Jayapura.

Kemenangan memang menjadi target Muhammad Arfan saat melawan Persipura. Pemain 28 tahun tersebut juga mewaspadai kualitas pemain tim lawan.