JawaPos.com - Performa Jan Martin Hoel bersama RANS Nusantara FC terus menunjukkan perkembangan positif. Penyerang asal Norwegia tersebut kini mulai meramaikan persaingan daftar pencetak gol terbanyak Pegadaian Championship 2026/27. Hingga pekan ini, Hoel menempati posisi kedua dalam daftar top skor sementara.

Pemain berusia 31 tahun itu sudah mengoleksi 11 gol dari 10 pertandingan yang dijalani. Catatan tersebut membuatnya hanya berada di bawah striker PSMS Medan, Javier Siverio Toro, dalam persaingan pencetak gol terbanyak kompetisi kasta kedua sepak bola Indonesia tersebut.

Ketajaman Hoel juga memberikan kontribusi besar bagi perjalanan RANS Nusantara FC musim ini. Berkat performa apiknya, tim berjuluk The Prestige Phoenix itu mampu bersaing di papan atas klasemen sementara Grup B.

Saat ini, RANS Nusantara FC menempati peringkat ketiga dan memiliki peluang cukup terbuka untuk mengamankan tiket ke Babak 8 Besar Pegadaian Championship 2026/27.

Kontribusi terbaru Hoel terlihat ketika RANS Nusantara FC menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Kanjuruhan, Malang. Dalam pertandingan tersebut, ia menjadi penentu kemenangan timnya dengan memborong dua gol dalam kemenangan 2-1.

Hoel membuka keunggulan RANS pada menit ke-15. Ia kemudian memastikan tiga poin bagi timnya setelah sukses mengeksekusi tendangan penalti pada menit ke-90.

Tambahan dua gol tersebut semakin mempertegas peran penting Hoel di lini depan RANS Nusantara FC. Konsistensinya dalam mencetak gol menjadi salah satu modal berharga bagi tim untuk menjaga persaingan menuju babak berikutnya.

Hoel mengaku senang bisa kembali mencatatkan namanya di papan skor. Baginya, mencetak gol merupakan bagian dari tanggung jawab seorang pemain yang berposisi sebagai striker.

"Saya senang bisa mencatatkan nama di papan skor. Semoga ini bisa terus berlanjut," harapnya.

Meski berhasil membawa timnya meraih kemenangan, Hoel mengakui pertandingan melawan Persipura bukanlah laga yang mudah. Ia menilai tim berjuluk Mutiara Hitam tersebut mampu memberikan perlawanan yang cukup menyulitkan sepanjang pertandingan.

Menurutnya, Persipura tampil baik dan membuat RANS harus bekerja keras untuk mengamankan kemenangan. Namun, kualitas serta daya juang para pemain RANS akhirnya menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut.

"Untungnya kami punya kualitas dan bisa bertarung selama 90 menit untuk menang," tegas Hoel.

Kemenangan atas Persipura tentu menjadi tambahan motivasi bagi RANS Nusantara FC untuk melanjutkan tren positif. Sementara bagi Hoel, dua gol tersebut menjadi modal penting untuk terus menjaga ketajamannya.