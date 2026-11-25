JawaPos.com - Kendal Tornado FC mulai meningkatkan intensitas persiapan menjelang pertandingan menghadapi Persiba Balikpapan pada pekan ke-11 Grup Timur Pegadaian Championship 2026/27. Laskar Badai Pantura memanfaatkan waktu yang tersedia untuk mematangkan strategi sekaligus meningkatkan kualitas permainan sebelum kembali tampil di hadapan pendukungnya.

Kendal Tornado FC dijadwalkan menjamu Persiba Balikpapan di Stadion Sriwedari, Solo, Minggu (29/11). Menghadapi pertandingan tersebut, tim pelatih telah menyiapkan program latihan dengan intensitas tinggi yang mencakup penguatan aspek teknikal dan taktikal.

Persiapan Kendal Tornado FC mendapat kabar positif dari kondisi para pemain. Asisten Pelatih Kendal Tornado FC, I Wayan Arsana, menyebut seluruh pemain berada dalam kondisi cukup baik setelah menjalani pertandingan sebelumnya melawan PSBS Biak.

Tidak hanya itu, tim pelatih juga memastikan tidak ada pemain yang mengalami cedera. Situasi tersebut tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Kendal Tornado FC karena seluruh pemain bisa mengikuti program persiapan tanpa kendala berarti.

“Program latihan dengan intensitas dan kualitas tinggi kita jalankan. Kami bersyukur kondisi pemain bagus dan tidak ada yang cedera setelah melawan PSBS Biak,” kata Wayan, Selasa (24/11).

Untuk sementara, kegiatan latihan Kendal Tornado FC dipimpin oleh jajaran staf pelatih. Hal ini lantaran pelatih kepala Stefan Keeltjes masih berada di Bandung untuk menjalani program lisensi AFC Pro.

Meski tanpa kehadiran sang pelatih kepala, program persiapan tim tetap berjalan sesuai rencana. Wayan menjelaskan bahwa materi latihan selama dua hari pertama lebih banyak diarahkan pada peningkatan kemampuan teknikal dan pemahaman taktikal pemain.

Setelah itu, para pemain dijadwalkan menjalani sesi small side game. Latihan tersebut ditujukan untuk mengasah koordinasi, meningkatkan komunikasi antarpemain, serta membiasakan tim menghadapi berbagai situasi pertandingan.

Wayan memastikan seluruh program yang dijalankan merupakan bagian dari rencana yang telah disiapkan Stefan Keeltjes. Staf pelatih pun memiliki semangat yang sama untuk menerapkan setiap materi latihan secara maksimal.

“Program latihan sudah disiapkan head coach dan kami coaching staff sangat antusias mengaplikasikan di lapangan dan tetap menjaga ritme di sesi latihan,” jelasnya.

Mantan pelatih Perseden Denpasar itu juga menekankan pentingnya keseriusan pemain selama mengikuti latihan. Menurutnya, setiap sesi menjadi kesempatan bagi pemain untuk menunjukkan kemampuan sekaligus membuktikan kesiapan mereka untuk tampil dalam pertandingan.

“Kita selalu menekankan kepada pemain bahwa setiap latihan itu harus antusias, harus semangat dan selalu bekerja keras. Karena kita selalu melihat pemain itu dari sesi latihan, siapa yang benar-benar siap untuk kita mainkan,” tegas asisten pelatih jebolan Timnas Baretti tersebut.