JawaPos.com - Borneo FC Samarinda resmi mengakhiri kerja sama dengan penyerang Habibi Jusuf pada Senin (23/11). Perpisahan tersebut terjadi setelah kontrak pemain berusia 28 tahun itu bersama Pesut Etam berakhir di tengah berlangsungnya kompetisi BRI Super League 2026/27.

Kabar berakhirnya kebersamaan Borneo FC dan Habibi disampaikan melalui akun Instagram resmi klub. Dalam unggahan tersebut, manajemen memberikan apresiasi atas kontribusi serta kerja keras sang pemain selama tiga tahun membela tim asal Samarinda tersebut.

"Tiga tahun perjalanan telah dilalui bersama. Kini, kebersamaan Habibi Jusuf bersama Borneo FC resmi berakhir seiring tuntasnya masa kontrak. Terima kasih atas setiap dedikasi, kerja keras, dan kontribusi yang telah diberikan untuk Pesut Etam," tulis pernyataan resmi klub.

Pengumuman itu sekaligus mengakhiri perjalanan Habibi bersama Borneo FC yang dimulai sejak musim 2023/24. Selama membela klub berjuluk Pesut Etam, ia menjadi salah satu pemain yang turut mengisi lini depan tim dalam berbagai kompetisi.

Sebelum pengumuman dari pihak klub, Habibi lebih dahulu menyampaikan salam perpisahan melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, ia mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanannya bersama Borneo FC.

Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada pemilik klub, Nabil Husein, jajaran pelatih, rekan-rekan setim, hingga para suporter. Habibi juga mengungkapkan bahwa kesempatan mengenakan seragam Borneo FC merupakan salah satu impian masa kecilnya yang akhirnya bisa terwujud.

"Saya izin pamit dari keluarga besar Borneo FC. Semoga sehat dan sukses untuk kita semua," tulis Habibi.

Unggahan perpisahan tersebut mendapat sejumlah respons dari keluarga besar Borneo FC. Kapten tim Diego Michiels turut memberikan tanggapan, begitu pula akun resmi manajemen klub yang menyampaikan doa dan harapan terbaik untuk perjalanan karier Habibi selanjutnya.

Berdasarkan catatan I.League, Habibi Jusuf mengoleksi 41 penampilan dan mencetak enam gol bersama tim senior Borneo FC sejak bergabung pada musim 2023/24.

Catatan terbaiknya terjadi pada musim 2024/25. Saat itu, Habibi mendapatkan kesempatan bermain sebanyak 22 kali dan berhasil menyumbangkan lima gol untuk Pesut Etam.