JawaPos.com – Caretaker Adhyaksa FC Bekasi, Amirul Mukminin, meminta dukungan dan kerja sama seluruh pemain serta staf pelatih menjelang pertandingan melawan PSIS Semarang dalam lanjutan penyisihan Grup I.League Cup 2026/27.

Pertandingan Adhyaksa FC kontra PSIS Semarang akan berlangsung di Stadion Patriot Chandra Bhaga, Bekasi, Rabu (25/11/2026) pukul 19.00 WIB. Laga ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk memperbaiki hasil sekaligus mengembalikan kepercayaan diri tim.

Amirul kini mengemban tanggung jawab sebagai caretaker setelah Adhyaksa FC berpisah dengan pelatih sebelumnya, Widyantoro. Menghadapi situasi tersebut, ia menilai kekompakan seluruh elemen tim menjadi salah satu hal penting yang harus dibangun agar Adhyaksa bisa segera keluar dari kondisi kurang ideal.

Ia pun mengaku membutuhkan dukungan penuh dari para pemain dan staf pelatih untuk menjalankan tugas barunya. Menurutnya, perubahan situasi di dalam tim harus dihadapi bersama dengan satu tujuan, yakni membawa Adhyaksa FC kembali ke jalur positif.

"Menanggapi dipilihnya atau dipercayainya saya menjadi caretaker menggantikan Coach Widyantoro, saya sampaikan kepada teman-teman pemain dan tim pelatih bahwa saya butuh kerja sama dan bantuan dari mereka semua. Di sini kita sama-sama mau memperbaiki keadaan ini, saya bersyukur untuk itu," ujar Amirul.

Laga melawan PSIS juga memiliki arti penting bagi Adhyaksa FC yang ingin segera bangkit setelah mengawali perjalanan di I.League Cup dengan hasil mengecewakan.

Pada pertandingan perdana, tim berjuluk Adhyaksa FC tersebut harus menelan kekalahan telak 0-5 dari Java United FC. Hasil itu tentu menjadi pekerjaan rumah bagi Amirul bersama tim pelatih, terutama dalam membenahi performa dan mental bertanding para pemain.

Meski demikian, Amirul melihat perkembangan positif dalam persiapan tim. Ia mengapresiasi sikap para pemain yang tetap menunjukkan keseriusan dan memiliki keinginan sama untuk meraih kemenangan saat menghadapi PSIS.

"Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemain. Tentunya kita sudah mempersiapkan diri untuk besok melawan PSIS Semarang, dan saya sangat yakin semua pemain ingin meraih hasil maksimal dari pertandingan besok untuk meningkatkan kembali kepercayaan diri individu kita yang tentunya sempat menurun setelah beberapa kali meraih hasil minor. Tapi saya sangat yakin anak-anak sudah sepakat untuk memenangkan pertandingan besok," lanjutnya.

Di sisi lain, Amirul menyadari timnya juga harus mengatur kondisi pemain di tengah jadwal kompetisi yang cukup padat. Setelah menghadapi PSIS, Adhyaksa FC masih harus mempersiapkan diri untuk menjalani pertandingan lanjutan Pegadaian Championship 2026/27 melawan Semen Padang FC.

"I.League Cup ini adalah pertandingan penting di sela-sela jadwal padat. Besok kami harus menjalani laga melawan PSIS Semarang, lalu nanti kita juga akan menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan kompetisi Championship. Semua elemen tim sepakat untuk memaksimalkan pertandingan dan tentunya ingin meraih hasil terbaik," tegasnya.