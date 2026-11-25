JawaPos.com – Bali United FC bersiap melanjutkan tren positif di ajang I.League Cup 2026/27. Kali ini, Serdadu Tridatu akan menghadapi PS Barito Putera pada pertandingan pekan kedua Grup J Zona Timur 2 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (25/11).

Penjaga gawang Bali United, Fitrul Dwi Rustapa, diperkirakan kembali mendapat kepercayaan untuk mengawal lini pertahanan tim. Ia pun menyadari pertandingan melawan Barito Putera membutuhkan persiapan yang matang, meski Bali United datang dengan modal kemenangan besar pada laga sebelumnya.

Bali United mengawali perjalanan di kompetisi ini dengan hasil meyakinkan. Mereka berhasil mengalahkan Persiba Balikpapan dengan skor 6-1. Hasil tersebut menjadi modal positif untuk menghadapi pertandingan berikutnya sekaligus menjaga peluang meraih kemenangan kedua.

Fitrul menegaskan bahwa timnya harus segera kembali fokus dan tidak terlena dengan hasil pertandingan sebelumnya. Ia berharap Bali United mampu menunjukkan permainan yang baik sekaligus mengamankan tiga poin di hadapan pendukung sendiri.

"Ya, tidak banyak alasan ya. Untuk besok kita harus mulai bekerja lagi, memberikan pertandingan yang baik, dan tentunya bisa meraih kemenangan yang kita harapkan," ujar Fitrul.

Meski demikian, mantan penjaga gawang Persib Bandung tersebut tidak ingin menganggap remeh kekuatan Barito Putera. Menurutnya, tim asal Kalimantan Selatan itu memiliki sejumlah pemain berpengalaman yang bisa memberikan kesulitan bagi Bali United.

Beberapa nama yang patut mendapat perhatian di antaranya Rizky Pora dan Bayu Pradana. Selain itu, keberadaan Renan Alves juga bisa menjadi ancaman, terutama ketika Barito Putera membangun serangan.

Fitrul menilai antisipasi terhadap kekuatan lawan harus dilakukan secara bersama-sama. Ia tidak ingin rekan-rekannya hanya berfokus pada pemain tertentu karena ancaman bisa datang dari berbagai sisi.

"Kita pasti mengantisipasi apa yang menjadi serangan lawan. Tim pelatih juga sudah memberi gambaran dari tim Barito Putera. Ya kita akan berusaha mengantisipasinya dan sebaik mungkin," katanya.

Tim pelatih Bali United sendiri sudah memberikan gambaran mengenai karakter permainan Barito Putera. Informasi tersebut menjadi salah satu bekal bagi para pemain untuk membaca pola serangan dan mengantisipasi berbagai kemungkinan selama pertandingan.

Di sisi lain, Bali United memiliki catatan pertemuan yang lebih baik atas Barito Putera. Dari 18 pertandingan di berbagai kompetisi, Serdadu Tridatu mengoleksi 11 kemenangan, sedangkan Barito Putera meraih lima kemenangan. Dua pertandingan lainnya berakhir imbang.