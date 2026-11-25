JawaPos.com - Persik Kediri bertamu ke markas Deltras FC di Grup H I. League Cup. Laga bertajuk Derby Jawa Timur tersebut dimainkan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Rabu (25/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Hasil buruk masih dialami Deltras FC menjelang melawan Persik Kediri. Lima laga terakhir di Championship, mereka tidak pernah menang dengan hasil tiga kekalahan dan dua hasil imbang.

Bahkan, Deltras FC sudah lama tidak merasakan kemenangan di kandang sendiri. Tim asuhan Leonard Tupamahu tersebut terakhir kali menang di depan publik sendiri saat melawan Persiba Balikpapan pada Oktober lalu.

Sama halnya dengan Persik Kediri yang juga sedang mengalami hasil buruk. Di lima laga terakhir di semua kompetisi, mereka harus merasakan tiga kekalahan, satu imbang, dan satu kemenangan.

Pertandingan tandang Persik Kediri juga tidak terlalu baik. Tim berjuluk Macan Putih tersebut hanya menang satu laga tandang melawan Garudayaksa FC pada September lalu.

Meski kedua tim sedang dalam performa buruk, Persik Kediri yang akan menjadi pemenang. Persik Kediri diprediksi menang dengan skor 2-1 dari Deltras FC.

Di sisi lain, Marcos Reina sangat antusias menghadapi laga melawan Deltras FC yang bakal berjalan menarik. Dia menargetkan bisa meraih kemenangan untuk laga besok.

"Pertandingan besok akan menarik. Deltras FC punya gaya bermain seperti Persik Kediri. Mereka banyak menguasai bola dan cukup ofensif. Kami harus tetap fokus agar target menang dan melangkah ke babak berikutnya bisa kita raih," kata Marcos Reina yang dikutip laman resmi I League, Selasa (24/11/2026).

Pelatih asal Spanyol tersebut mewaspadai beberapa pemain berpengalaman Deltras FC yang pernah bermain di Super League. Seperti Samuel Reimas, Marchko Merauje, Hariono, dan Manda Cingi.