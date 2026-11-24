JawaPos.com - Persib Bandung mulai menunjukkan perkembangan positif dalam membangun chemistry antar pemain.

Hal itu terlihat saat Maung Bandung sukses membalikkan keadaan dan menang 2-1 atas Bali United FC pada pekan ke-10 BRI Super League 2026/27.

Salah satu sosok yang mencuri perhatian dalam kemenangan tersebut adalah Luka Menalo.

Penyerang sayap asal Bosnia Herzegovina itu tampil sebagai pemain pengganti bersama Mariano Peralta pada menit ke-62.

Keduanya langsung memberikan warna berbeda dalam permainan Persib hingga mampu membantu tim mengamankan tiga poin.

Menalo dan Peralta memperlihatkan kombinasi apik di lini serang.

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Kerja sama keduanya menghasilkan kontribusi penting berupa gol dan assist yang membawa Persib membalikkan keadaan setelah sempat tertinggal dari Bali United.

Menalo mengaku menikmati kesempatan bermain bersama Peralta. Menurut dia, komunikasi dan pemahaman antarpemain menjadi faktor penting yang membuat serangan Persib semakin efektif.

Dia juga menyebut Balsa Sekulic sebagai salah satu pemain yang mulai memiliki pemahaman permainan dengannya.

Kedekatan dalam membaca pergerakan rekan setim membuat proses membangun serangan menjadi lebih mudah.

"Ya, tentu saja, Mariano adalah pemain hebat dan saya senang bermain dengannya. Saya memahami dia, dia memahami saya dan dengan Balsa (Sekulic) juga. Jauh lebih mudah ketika kamu mengenal seseorang," ujar Menalo selepas pertandingan.

Pemain berusia 29 tahun tersebut juga mengenang masa-masa awal bergabung dengan Persib.

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Saat pertama kali tiba di Bandung, dia mengaku belum mengenal karakter permainan para pemain yang menjadi rekan setimnya.

Situasi tersebut membuat proses adaptasi membutuhkan waktu. Namun, seiring bertambahnya jumlah pertandingan, Menalo mulai memahami kebiasaan dan karakter masing-masing pemain.

Menurut dia, kekompakan Persib saat ini sudah jauh berkembang dibandingkan ketika kompetisi baru dimulai.

Dia optimistis hubungan antarpemain akan semakin solid dalam pertandingan berikutnya.

"Awalnya saya tidak mengenal siapa pun. Kami tidak punya kekompakan tim dan tidak saling mengenal," tutur Menalo.

"Saya tidak pernah melihat mereka bermain sebelumnya. Tapi sekarang setelah banyak pertandingan, semuanya menjadi jauh lebih mudah dan saya pikir ini akan semakin baik," kata dia.

Selain membahas chemistry, Menalo juga menanggapi keputusannya yang kembali memulai pertandingan dari bangku cadangan.

Dia menilai rotasi pemain merupakan keputusan tepat mengingat padatnya jadwal pertandingan Persib.

Menurut dia, kualitas pemain yang dimiliki Maung Bandung membuat pelatih mempunyai banyak pilihan tanpa harus khawatir terhadap penurunan performa tim.

Persib memang membutuhkan kontribusi seluruh pemain untuk menjaga konsistensi di tengah jadwal kompetisi yang cukup ketat.

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Menalo pun tidak mempermasalahkan kebijakan tersebut. Baginya, setiap pemain harus siap ketika mendapatkan kesempatan bermain, baik sebagai starter maupun pengganti.

Dengan chemistry yang semakin terbentuk bersama Peralta dan Sekulic, Menalo berharap lini serang Persib bisa terus berkembang.