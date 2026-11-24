JawaPos.com - Hasrat PSS Sleman untuk meraih kemenangan pada pertandingan kedua I.League Cup 2026/27 belum berhasil terwujud.

Super Elang Jawa harus mengakui keunggulan tuan rumah Garudayaksa FC 0-2 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Selasa (24/11) sore.

Hasil ini membuat persaingan di Grup F makin menarik. Garudayaksa FC sementara menempati posisi teratas dengan koleksi tiga poin.

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Mereka unggul head to head atas PSS Sleman yang juga mengantongi jumlah poin sama.

Usai pertandingan, caretaker PSS Sleman Demerson Bruno mengakui, timnya masih belum menemukan konsistensi permainan.

Dia menilai kepergian pelatih kepala Pieter Huistra memberikan pengaruh terhadap kondisi tim.

Menurut Demerson, perubahan di jajaran kepelatihan menghadirkan sejumlah situasi yang tidak mudah untuk dihadapi para pemain.

“Yang bisa saya lihat adalah memang PSS sampai sekarang tidak terlalu konsisten di musim ini. Dan keluarnya coach Pieter juga menghadirkan beberapa kemungkinan yang kurang bagus,” kata Demerson seusai pertandingan.

Dia juga tidak menampik bahwa PSS mengalami kesulitan sepanjang babak pertama. Tekanan yang diberikan Garudayaksa membuat Super Elang Jawa tidak leluasa mengembangkan permainan.

Kekalahan dari Garudayaksa FC sekaligus memperpanjang catatan negatif PSS setelah berpisah dengan Pieter Huistra. Dalam dua pertandingan terakhir, mereka selalu menelan kekalahan.

Sebelumnya, PSS harus menyerah 0-3 dari Arema FC dalam lanjutan BRI Super League 2026/27.

Kini, kekalahan 0-2 dari Garudayaksa FC menambah pekerjaan rumah bagi tim pelatih untuk segera membenahi performa tim.

Demerson berharap PSS bisa segera bangkit dan menemukan kembali permainan terbaiknya. Terlebih, mereka masih memiliki pertandingan penting dalam waktu dekat.

“Harapannya kita bisa segera keluar dari situasi sulit ini. Dan kita percaya itu. Kita ada pertandingan lain di waktu yang dekat dan ini juga penting untuk PSS,” ucap Demerson.

Bagi PSS, hasil ini menjadi pengingat bahwa masih ada sejumlah hal yang perlu dibenahi, terutama konsistensi permainan dan kemampuan tim keluar dari tekanan lawan.