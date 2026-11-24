JawaPos.com - Persebaya Surabaya melakukan pembenahan menjelang pertandingan BRI Super League 2026/27.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian pelatih Bernardo Tavares adalah transisi bertahan, terutama ketika tim kehilangan penguasaan bola setelah berusaha membangun serangan.

Pelatih asal Portugal tersebut menilai keinginan besar para pemain untuk mencetak gol terkadang membuat keseimbangan permainan tim terganggu.

Situasi ini bisa menjadi masalah ketika lawan berhasil merebut bola dan melancarkan serangan balik dengan cepat.

Menurut Tavares, Persebaya sebenarnya memiliki modal cukup baik dalam urusan pertahanan.

Pada musim lalu dan sejumlah pertandingan sebelumnya, Green Force mampu mencatatkan beberapa clean sheet.

Salah satu faktor pendukungnya adalah kemampuan menjaga keseimbangan antarlini ketika sedang menguasai bola.

Namun, kondisi tersebut belakangan perlu kembali diperhatikan. Tavares melihat para pemain terkadang terlalu fokus mencari gol.

Terutama ketika sejumlah peluang yang didapat belum berhasil dikonversi menjadi gol.

Akibatnya, organisasi permainan ketika kehilangan bola tidak selalu berjalan sesuai harapan.

Beberapa pemain terlalu banyak berada di area depan sehingga meninggalkan ruang yang bisa dimanfaatkan lawan.

Dia juga menyoroti jarak antarpemain yang terkadang terlalu renggang.

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Kondisi tersebut membuat lawan memiliki kesempatan menemukan celah di antara lini tengah dan pertahanan Persebaya.

"Kami sedang berusaha memperbaiki ini, dan saya yakin dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya kami akan kembali menjadi tim yang bagus dalam transisi bertahan juga," kata Bernardo Tavares.

Selain membahas evaluasi permainan, Tavares turut memberikan penjelasan mengenai kondisi penyerang Ramadhan Sananta.

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Dalam beberapa pertandingan terakhir, pemain tersebut disebut belum berada dalam kondisi fisik terbaik.

Tavares mengakui kegagalan memanfaatkan peluang emas bisa memengaruhi kepercayaan diri seorang penyerang.

Meski begitu, dia menegaskan bahwa kondisi Sananta bukan semata-mata persoalan mentalitas.

Menurutnya, kondisi fisik menjadi salah satu alasan Sananta belum bisa tampil maksimal.

Karena itu, keputusan mengenai kesiapan sang pemain untuk pertandingan berikutnya akan menunggu laporan tim medis.

"Saat ini mungkin Sananta tidak bisa bermain karena kondisi fisiknya kurang begitu baik. Mari kita lihat laporan tim medis apakah dia siap bermain atau tidak," ujar Bernardo Tavares.

Tavares berharap seluruh pemain bisa terus meningkatkan persaingan selama latihan.

Dengan begitu, kesempatan bermain akan diberikan kepada mereka yang benar-benar siap membantu Persebaya di lapangan.