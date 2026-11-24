JawaPos.com - Persik Kediri mulai mematangkan persiapan jelang menghadapi Deltras FC pada pertandingan kedua fase penyisihan grup I.League Cup 2026/2027.

Laga bertajuk Derby Jawa Timur tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Rabu (25/11).

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina memastikan timnya tetap serius menatap pertandingan tersebut.

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Meski harus menjalani jadwal cukup padat karena tampil di kompetisi Super League dan I.League Cup, pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa persiapan tim berjalan dengan baik.

Persik sebelumnya baru saja menyelesaikan pertandingan melawan PSIM Yogyakarta di ajang Super League.

Setelah laga tersebut, tim pelatih langsung mengalihkan perhatian untuk mempersiapkan pertandingan melawan Deltras FC.

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Reina mengakui waktu persiapan yang dimiliki timnya tidak terlalu panjang. Namun, kondisi tersebut tidak mengurangi keseriusan Persik dalam menghadapi setiap pertandingan.

"Kami serius di semua kompetisi musim ini. Usai lawan PSIM di Super League, kami sudah menyiapkan tim selama beberapa hari," tutur Marcos Reina.

"Kami tak punya banyak waktu untuk pertandingan I.League Cup. Tapi kami sangat siap menghadapi satu laga ke laga berikutnya," ujar Marcos Reina.

Selain berbicara mengenai persiapan tim, Reina juga memberikan perhatian khusus terhadap kekuatan Deltras FC.

Menurut dia, klub berjuluk The Lobsters tersebut memiliki kualitas permainan yang patut diwaspadai.

Reina menilai Deltras mempunyai karakter permainan yang cukup mirip dengan Persik Kediri.

Tim asuhan Leonard Tupamahu itu dikenal mengandalkan penguasaan bola serta berani bermain ofensif ketika membangun serangan.

Karakter tersebut membuat pertandingan diprediksi berjalan menarik. Persik pun dituntut menjaga konsentrasi sepanjang laga agar tidak kehilangan momentum untuk meraih hasil positif.

"Pertandingan besok akan menarik. Deltras FC punya gaya bermain seperti Persik Kediri," terang Marcos Reina.

"Mereka banyak menguasai bola dan cukup ofensif. Kami harus tetap fokus agar target menang dan melangkah ke babak berikutnya bisa kita raih," imbuh dia.

Reina juga tidak asing dengan sejumlah pemain yang memperkuat Deltras FC.

Beberapa nama seperti Samuel Reimas, Marchko Merauje, Hariono, dan Manda Cingi memiliki pengalaman bermain di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Selain itu, ada pula Wigi Pratama yang pernah menjadi bagian dari Persik Kediri. Penyerang muda tersebut dinilai mempunyai kemampuan duel yang cukup baik, terutama dalam perebutan bola.

Meski demikian, Reina menegaskan Persik tidak akan hanya berfokus kepada individu tertentu.

Menurut dia, kekuatan Deltras harus diantisipasi secara menyeluruh sebagai sebuah tim.

Dengan persiapan yang telah dilakukan, Persik Kediri berharap bisa tampil maksimal di kandang Deltras FC.