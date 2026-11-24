JawaPos.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir terus mendorong transformasi sepak bola Indonesia melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM) profesional.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat program Garuda Academy yang digagas PSSI bersama FIFA dan AFC untuk mencetak tenaga profesional serta calon pemimpin di balik kemajuan sepak bola nasional.

Komitmen tersebut disampaikan Erick saat menghadiri pembukaan Garuda Academy Year II Core 4.0 di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Selasa (24/11).

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Erick mengapresiasi dukungan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) dan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) terhadap program yang dijalankan bersama PSSI.

“Kerja sama ini sangat penting bagi kami, sebagaimana kami terus melanjutkan langkah-langkah transformasi sepak bola kami, baik di dalam maupun di luar lapangan,” kata Erick, Selasa (24/11).

Erick menilai proses transformasi sepak bola nasional yang telah berjalan lebih dari empat tahun mulai memperlihatkan perkembangan positif.

Salah satu indikatornya adalah keberhasilan Timnas Indonesia senior putra meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup tahun ini, yang disebutnya sebagai trofi resmi FIFA pertama bagi skuad Garuda.

Meski demikian, Erick menegaskan bahwa peningkatan prestasi di lapangan harus diimbangi dengan kualitas pengelolaan sepak bola di luar lapangan.

Karena itu, pengembangan SDM menjadi salah satu investasi penting untuk membangun ekosistem sepak bola Indonesia yang lebih profesional.

“Inilah kenapa kami terus melanjutkan investasi pada pengembangan sumber daya manusia kami, karena inilah kuncinya. Itulah kenapa kami menyelenggarakan Garuda Academy,” ucap Erick.

“Melalui Garuda Academy, kami bukan hanya ingin mengembangkan kualitas pemain dan pelatih yang baik, tetapi juga tenaga-tenaga profesional dan para pemimpin di balik transformasi itu,” tambah Erick.

Keberhasilan program edisi pertama turut menjadi alasan PSSI dan pemerintah melanjutkan Garuda Academy pada tahun kedua.

Sejumlah alumninya bahkan berhasil mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kapasitas di tingkat internasional.

Dua nama yang menjadi sorotan adalah Petrick Herbert dan Irvan Januadi.

Petrick berhasil memperoleh beasiswa LPDP untuk melanjutkan pendidikan di Columbia University, New York, sedangkan Irvan saat ini tengah menjalani proses dalam program FIFA Masters.

Bagi Erick, pencapaian tersebut membuktikan bahwa talenta Indonesia memiliki peluang untuk bersaing dan berkembang di level global.

Dia pun berharap peserta angkatan kedua dapat mengikuti jejak para pendahulunya, bahkan memberikan kontribusi lebih besar bagi sepak bola nasional.

“Tetapi mencapai tahap ini bukanlah garis finis. Saya selalu mengatakan bahwa ini merupakan sebuah permulaan, karena sebagai manusia tidak pernah berhenti menjalani proses pembelajaran. Saya harap kalian tidak berhenti di sini, tetapi juga bisa menjadi dua teratas,” harap Erick.

Dalam tahap akhir tersebut, nantinya akan dipilih dua peserta terbaik.

Namun, Erick mengingatkan peserta lain agar tidak berkecil hati apabila belum berhasil meraih posisi tersebut karena seluruh peserta tetap memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam pengembangan olahraga Indonesia.

“Kami selalu menyambut kalian untuk bergabung dalam pengembangan olahraga Indonesia. Apakah itu membangun komunitas olahraga kalian sendiri, menjadi profesional di perusahaan kalian, atau mungkin kalian bergabung dengan federasi, atau mungkin bergabung dengan kementerian,” ujar Erick.

Garuda Academy merupakan program pendidikan dan pelatihan manajemen olahraga yang digagas PSSI dengan dukungan FIFA, AFC, Kemenpora, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Program tersebut bertujuan mencetak SDM profesional sekaligus meningkatkan standar pengelolaan sepak bola Indonesia agar mampu bersaing di tingkat internasional.

Pada penyelenggaraan tahun kedua, antusiasme terhadap program tersebut terbilang tinggi dengan lebih dari 250 orang mendaftarkan diri.

Setelah melalui proses seleksi bertahap, sebanyak 105 peserta terpilih mengikuti Core 1.0, kemudian menyusut menjadi 84 peserta di Core 2.0 dan 30 peserta di Core 3.0, hingga akhirnya tersisa 10 orang yang melaju ke Core 4.0.

Selama tiga hari pelaksanaan Core 4.0, para peserta akan mendapatkan pembelajaran mengenai tiga materi utama, yakni strategic management, financial management, dan income generation.