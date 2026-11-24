JawaPos.com - Persib Bandung menjamu FC Seoul pada pertandingan kelima Grup E AFC Champions League Two (ACL Two).

Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (25/11) pukul 19.15 WIB.

Prediksi skor Persib Bandung vs FC Seoul Persib Bandung menjalani pertemuan keduanya dengan FC Seoul. Di pertemuan perdana mereka, Persib sukses meraih kemenangan di Seoul World Cup Stadium pada 16 September.

Menjelang menghadapi FC Seoul, Persib Bandung sedang dalam performa terbaiknya setelah berhasil menang comeback melawan Bali United di Super League.

Dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, mereka berhasil menang empat laga dan satu laga berakhir dengan kekalahan.

Sementara FC Seoul sedang berusaha menemukan permainan terbaiknya. Terbukti, juara Liga Korea Selatan tersebut mampu meraih dua kemenangan di ACL Two saat melawan Viettel FC.

Namun, dengan modal tidak pernah kalah di kandang, Persib akan mengalahkan FC Seoul. Persib diprediksi menang tipis dengan skor 2-1 melawan FC Seoul.

Kemenangan menjadi target Persib dan Marc Klok. Sang kapten ingin timnya terus menjadi pemuncak klasemen sementara Grup E meski sudah lolos ke babak 16 besar.

"Kami sudah lolos, jadi itu hal yang indah. Tapi kami juga ingin menjadi nomor satu di grup, jadi mungkin membuat babak berikutnya sedikit lebih baik bagi kami dalam hal calon lawan," kata Marc Klok yang dikutip laman resmi Persib, Selasa (24/11).

Meskipun demikian, Klok menilai laga akan berjalan sulit saat menghadapi FC Seoul. Apalagi, tim tamu merupakan juara Liga Korea Selatan musim ini.