JawaPos.com - Ricky Pratama mencetak hattrick saat Persebaya Surabaya menggunduli PSBS Biak dengan skor 5-0 pada lanjutan Grup G I.League Cup 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Selasa (24/11).

Kemenangan telak di hadapan 5.526 penonton tersebut membuat Green Force mengamankan tiga poin di fase grup.

Ricky Pratama menjadi bintang kemenangan lewat tiga gol yang dicetak pada menit ke-14, 49, dan 68.

Sementara itu, dua gol tambahan Persebaya Surabaya masing-masing disumbangkan Saddil Ramdani melalui tendangan penalti dan Alfan Suaib menjelang pertandingan berakhir.

Pesta gol tersebut menjadi bukti keberhasilan rotasi pemain yang dilakukan pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares.

Sejumlah pemain yang selama ini minim mendapatkan kesempatan bermain mampu menunjukkan kualitasnya ketika dipercaya tampil menghadapi PSBS Biak.

Ricky Pratama Buka Keunggulan Persebaya Surabaya Persebaya Surabaya langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan dengan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior.

Ricky Pratama mendapatkan peluang pada menit kedelapan setelah menerima umpan dari Aleandro Alan Maulana, tetapi tembakannya masih diblok pemain bertahan lawan.

Pada menit yang sama, Sadida Nugraha Putra turut mengancam melalui peluang yang dikreasikan Saddil Ramdani.

Sayangnya, percobaan tersebut masih belum menemui sasaran sehingga skor tetap bertahan tanpa gol.

PSBS Biak mencoba memberikan respons melalui Alfan Tri Sakti Wardyansyah pada menit kesembilan.

Namun, tembakan hasil kreasi Samuel Viktor Gwijangge tersebut masih melenceng dari sasaran.

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Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-14 ketika Ricky Pratama berhasil mencatatkan namanya di papan skor.

Penyerang muda Persebaya Surabaya tersebut memaksimalkan umpan Paulinus Apli Kapi untuk membawa Green Force unggul 1-0.

PSBS Biak sempat mencoba membalas satu menit berselang melalui Samuel Viktor Gwijangge.

Akan tetapi, percobaan tersebut kembali gagal menemui sasaran sehingga keunggulan tuan rumah tetap terjaga.

Persebaya Surabaya semakin nyaman mengembangkan permainan setelah mencetak gol pembuka dengan Ricky Pratama turut berperan dalam membangun serangan.

Pada menit ke-20, dia menciptakan peluang yang diakhiri tembakan tepat sasaran Aleandro Alan Maulana.

Green Force Kepung Pertahanan PSBS Biak Persebaya Surabaya terus menggempur pertahanan PSBS Biak sepanjang sisa babak pertama, tetapi belum mampu menggandakan keunggulan.

Saddil Ramdani menjadi salah satu pemain paling aktif dengan sejumlah percobaan tembakan pada menit ke-23, 24, dan 38 yang masih diblok lawan.

Risto Mitrevski juga beberapa kali memberikan ancaman meski berposisi sebagai pemain bertahan.

Bek Persebaya Surabaya tersebut mencatatkan dua tembakan tepat sasaran pada menit ke-24 dan 39.

Syahrul Lasinari turut menguji pertahanan PSBS Biak melalui tembakan tepat sasaran pada menit ke-40.

Tekanan bertubi-tubi Green Force membuat tim tamu kesulitan mengembangkan permainan dan menciptakan peluang balasan.

Situasi semakin sulit bagi PSBS Biak setelah dua pemainnya mendapatkan kartu kuning menjelang turun minum.

Moses Elias Almendo Madjar menerima kartu kuning pada menit ke-41, disusul Patrias Rumere tiga menit kemudian.

Aleandro Alan Maulana dan Saddil Ramdani masih sempat melepaskan tembakan sebelum babak pertama berakhir.

Namun, kedua percobaan tersebut belum membuahkan hasil sehingga Persebaya Surabaya menutup paruh pertama dengan keunggulan 1-0.

Ricky Pratama Menggila, Hattrick dalam 68 Menit Persebaya Surabaya tampil semakin tajam selepas turun minum dengan mencetak empat gol tambahan sepanjang babak kedua.

Ricky Pratama hanya membutuhkan empat menit setelah pertandingan kembali bergulir untuk menggandakan keunggulan Green Force.

Memanfaatkan assist Saddil Ramdani pada menit ke-49, Ricky Pratama kembali berhasil menjebol gawang PSBS Biak.

Gol tersebut membuat Persebaya Surabaya semakin percaya diri dengan keunggulan dua gol atas tim tamu.

Ricky Pratama belum puas meski sudah mencetak dua gol dalam pertandingan tersebut.

Dia kembali mendapatkan peluang pada menit ke-53 dan 59, tetapi kedua tembakannya masih melenceng dari sasaran.

Bernardo Tavares kemudian melakukan penyegaran pada menit ke-61 dengan memasukkan Dicky Kurniawan dan Randy May.

Kedua pemain tersebut menggantikan Sadida Nugraha Putra dan Syahrul Lasinari untuk menjaga intensitas permainan Green Force.

Pergantian pemain tersebut turut mewarnai terciptanya gol ketiga Persebaya Surabaya pada menit ke-68.

Ricky Pratama kembali mencatatkan namanya di papan skor dalam rangkaian serangan yang turut melibatkan Dicky Kurniawan dan Koko Ari Araya.

Gol tersebut sekaligus menyempurnakan hattrick Ricky Pratama dalam pertandingan menghadapi PSBS Biak.

Penyerang muda itu menjadi mimpi buruk pertahanan tim tamu dengan tiga gol dari enam percobaan tembakan yang dicatatkannya.

Saddil Ramdani dan Alfan Suaib Sempurnakan Pesta Gol Persebaya Surabaya hanya membutuhkan dua menit setelah hattrick Ricky Pratama untuk memperbesar keunggulan menjadi 4-0.

Saddil Ramdani sukses menjalankan tugasnya sebagai eksekutor penalti pada menit ke-70 sekaligus melengkapi kontribusinya berupa satu gol dan satu assist.

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Bernardo Tavares kembali melakukan rotasi dengan memasukkan tiga pemain sekaligus pada menit ke-74.

Malik Risaldi, Alfan Suaib, dan Rizki Ilman Naya mendapatkan kesempatan bermain menggantikan Paulinus Apli Kapi, Saddil Ramdani, dan Koko Ari Araya.

Meski sudah unggul empat gol, Persebaya Surabaya tidak mengendurkan intensitas serangan pada sisa pertandingan.

Dicky Kurniawan, Alfan Suaib, dan Malik Risaldi bergantian memberikan ancaman terhadap pertahanan PSBS Biak.

Pesta gol Green Force akhirnya disempurnakan Alfan Suaib pada menit ke-89 melalui tembakan tepat sasaran.

Pemain yang masuk dari bangku cadangan tersebut membawa Persebaya Surabaya unggul lima gol tanpa balas.

Rachmat Irianto masih mendapatkan dua kesempatan mencetak gol pada masa tambahan waktu, tetapi seluruh percobaannya melenceng dari sasaran.

Pertandingan akhirnya ditutup dengan kemenangan telak Persebaya Surabaya 5-0 atas PSBS Biak.

Hasil tersebut menjadi momentum kebangkitan Green Force setelah sebelumnya menelan kekalahan 2-3 dari Kendal Tornado FC pada pertandingan pembuka Grup G.