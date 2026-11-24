JawaPos.com - Persija Jakarta menang telak atas Sumsel United dengan skor 7-0 pada laga pamungkas Grup A I.League Cup 2026/2027.

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Selasa (24/11) sore WIB.

Hasil ini membawa Persija naik ke puncak klasemen sementara Grup A League Cup 2026/2027 dengan mengemas empat poin dari dua laga.

Kemenangan telak ini juga sekaligus memperbesar peluang lolos ke babak 12 besar.

Eksel Runtukahu Unjuk Gigi Cetak Brace Persija tak butuh waktu lama untuk menjebol gawang Sumsel United.

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu membuka keran golnya saat pertandingan baru memasuki menit kedua lewat gol Eksel Runtukahu setelah memanfaatkan umpan Pratama Arhan.

Selang tiga menit, Persija kembali merobek jaring gawang Sumsel United melalui Rayhan Hannan.

Gawang I Komang Aryantara lagi-lagi kebobolan pada menit ketujuh lewat gol Witan Sulaeman yang memanfaatkan umpan Rizky Ridho.

Persija sangat mendominasi permainan sejak menit awal. Terbukti, skuad Macan Kemayoran berhasil unggul 3-0 atas Sumsel United hanya dalam kurun waktu tujuh menit.

Keunggulan tiga gol itu membuat Persija leluasa mengeksploitasi pertahanan Sumsel United. Rayhan Hannan nyaris menambah gol pada menit ke-27, tetapi sontekannya melenceng tipis.

Semenit berselang, Persija sukses menambah pundi-pundi gol.

Eksel kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-28 setelah menerima umpan manja dari Witan. Sundulan kerasnya tak mampu dibendung kiper Sumsel United.

Serangan demi serangan terus dilancarkan para pemain Persija, namun belum ada gol tambahan yang tercipta hingga menit ke-35.

Macan Kemayoran kemudian berhasil menambah gol kelimanya pada menit ke-41 lewat tendangan bebas terukur Kerim Memija yang tak mampu digapai kiper Sumsel United.

Hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama, tidak ada gol tambahan yang tercipta.

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Persija untuk sementara unggul telak 5-0 atas Sumsel United. Macan Kemayoran diharapkan terus menambah pundi-pundi golnya guna menjaga asa lolos ke babak 12 besar.

Eksel Runtukahu Hattrick Memasuki babak kedua, Persija masih memegang kendali penuh permainan.

Tepat 10 menit laga babak kedua berjalan, tim Ibu Kota berhasil mencipatakan gol keenam lewat sundulan pemain muda Farhan Sopiulloh.

Gol tersebut berawal dari skema sepak pojok. Bola kemudian mendarat di kaki Witan Sulaeman, yang kemudian melepas umpan lambung ke depan mulut gawang.

Sopiulloh memenangkan duel udara untuk membawa timnya unggul 6-0.

Di sisi lain, Sumsel United perlahan mulai keluar dari tekanan tuan rumah meski masih kesulitan menembus pertahanan solid Persija.

Namun, tim asuhan M. Nasuha itu nyaris menjebol gawang Macan Kemayoran lewat tandukan Fajar Firdaus yang masih melenceng tipis.

Persija tetap tampil agresif meski sudah unggul setengah lusin gol atas wakil Championship tersebut.

Menjelang pertandingan berakhir, Macan Kemayoran justru kembali memperlebar jarak melalui eksekusi penalti Eksel Runtukahu.

Gol tersebut sekaligus melengkapi catatan hattrick Eksel dalam pertandingan ini. Persija pun menutup laga dengan kemenangan telak 7-0 tanpa balas atas Sumsel United.

Susunan Pemain Persija Jakarta: Aqil Savik (PG); Kerim Memija, Jordi Amat, Farhan Sopiulloh, Pratama Arhan; Rizky Ridho, Figo Dennis, Rayhan Hannan; Kwon Chang-hoon, Witan Sulaeman, Eksel Runtukahu.

Pelatih: Shin Tae-yong.

Sumsel United: I Komang Aryantara (PG); Wafa Habiby, Arif Satria, Kartika Vedhayanto,, Zakaria, Franc Rikhart Sokoy; Muhamad Duta, Tegar Hening Pangestu; Dedi Hartono, Abdul Kadir Toyo, Fajar Firdaus.