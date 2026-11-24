JawaPos.com - Kenji Nishioka merasa senang bisa bermain di Stadion Tuah Pahoe, Palangka Raya bersama Isenmulang FC. Dia menjalani laga melawan Borneo FC pada 22 November 2026.

Laga di Stadion Tuah Pahoe merupakan debut Isenmulang FC bermain di kandang sendiri. Sebelumnya, mereka selalu mengungsi ke stadion lain.

Melalui sosial media, Kenji Nishioka merasa senang bisa pertama kali bermain di Palangka Raya. Dia menganggap hal tersebut sebagai kenangan yang istimewa.

"Terima kasih, Palangka Raya. Pertandingan kandang pertama saya di Palangka Raya merupakan kenangan istimewa bagi saya," tulis Kenji Nishioka di Instagram, Selasa (24/11).

Pemain 25 tahun tersebut mengucapkan terima kasih kepada para pendukung. Kenji semakin semangat membela Isenmulang FC berkat dukungan para suporter.

"Terima kasih kepada semua penggemar yang datang untuk mendukung kami. Kamu membuatnya jadi lebih istimewa! Bersama, kita melangkah maju. Sampai jumpa di pertandingan selanjutnya!" terang Kenji Nishioka.

Pada laga melawan Borneo FC, Kenji bermain sebagai starter dan menunjukkan sisi kreativitasnya. Melansir I League, dia melakukan dua kreasi peluang.