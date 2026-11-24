JawaPos.com - Madura United FC berharap dukungan penuh suporter saat menjamu Persela Lamongan pada laga perdana Grup I I.League Cup 2026/27.

Kiper Laskar Sape Kerrab Muhammad Bimasakti Andiko mengajak para pendukung memberikan semangat kepada tim saat pertandingan di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Selasa (24/11) malam.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Madura United untuk mengawali perjalanan di I.League Cup dengan hasil positif.

Bermain di hadapan publik sendiri, tim berjuluk Laskar Sape Kerrab tersebut tentu ingin memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah untuk mengamankan tiga poin.

Bima Andiko menilai kehadiran dan dukungan suporter bisa memberikan motivasi tambahan bagi pemain.

Apalagi, pertandingan melawan Persela diprediksi berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim asal Jawa Timur.

Kiper berusia 31 tahun itu juga berharap dukungan yang diberikan tidak hanya hadir sebelum pertandingan, tetapi terus mengalir sepanjang laga.

Dia optimistis Madura United mampu memberikan hasil maksimal jika seluruh elemen tim mendapatkan dukungan yang positif.

Bima bahkan memiliki target jelas untuk pertandingan tersebut, yakni membawa Madura United meraih kemenangan.

Dia ingin Laskar Sape Kerrab langsung mengamankan tiga poin pada penampilan pertama di turnamen ini.

Kepercayaan diri tersebut menjadi modal penting bagi Madura United sebelum menghadapi Persela.

Meski demikian, mereka tetap harus mewaspadai kekuatan lawan yang datang dengan bekal kemenangan pada pertandingan sebelumnya.

Persela Lamongan sebelumnya berhasil mengalahkan Persijap Jepara dalam pertandingan Grup I. Hasil tersebut membuat Laskar Joko Tingkir memiliki modal positif sebelum bertandang ke Pamekasan.

Di sisi lain, Madura United justru datang dengan hasil kurang memuaskan dari pertandingan terakhir BRI Super League 2026/27.

Tim asuhan Jose Gomes itu harus mengakui keunggulan Garudayaksa FC dengan skor tipis 0-1 di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (20/11).

Kekalahan tersebut tentu menjadi bahan evaluasi bagi Madura United sebelum menghadapi Persela. Mereka perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan agar tidak kembali kehilangan poin.

Sementara itu, Persela sedang berada dalam kepercayaan diri yang cukup baik setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Deltras FC.

Tim asal Lamongan tersebut menang dengan skor 3-0 di Stadion Delta, Sidoarjo, Sabtu (21/11).

Perbedaan hasil pada pertandingan terakhir membuat duel kedua tim semakin menarik.

Madura United memiliki keuntungan bermain di kandang, sedangkan Persela datang dengan modal kemenangan besar.

Dukungan suporter di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan diharapkan bisa menjadi tambahan energi bagi tuan rumah.