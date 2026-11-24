JawaPos.com - Persebaya Surabaya berhasil mengungguli PSBS Biak dengan skor 1-0 pada babak pertama pertandingan Grup G ILeague Cup 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Selasa (24/11).

Ricky Pratama menjadi pembeda lewat gol pada menit ke-14 setelah memaksimalkan assist pemain muda potensial Green Force, Paulinus Apli Kapi.

Keunggulan tersebut menjadi bukti kemampuan para pemain muda Persebaya Surabaya dalam menjawab kepercayaan Bernardo Tavares.

Green Force juga tampil agresif dengan menciptakan sejumlah peluang berbahaya sepanjang 45 menit pertama.

Persebaya Surabaya langsung berusaha mengambil inisiatif serangan sejak pertandingan dimulai.

Kombinasi antarpemain di lini depan membuat pertahanan PSBS Biak harus bekerja keras meredam tekanan tuan rumah.

Ricky Pratama Buka Keunggulan Persebaya Surabaya Persebaya Surabaya mulai mengancam gawang PSBS Biak ketika pertandingan memasuki menit kedelapan.

Ricky Pratama melepaskan tembakan setelah mendapatkan peluang yang diciptakan Aleandro Alan Maulana, tetapi masih mampu diblok pemain bertahan lawan.

Pada menit yang sama, Sadida Nugraha Putra turut mendapatkan kesempatan mencetak gol.

Sayangnya, tembakan hasil kreasi Saddil Ramdani tersebut masih melenceng dari sasaran.

PSBS Biak mencoba memberikan respons pada menit kesembilan melalui peluang Alfan Tri Sakti Wardyansyah.

Namun, tembakan setelah menerima kreasi peluang Samuel Viktor Gwijangge belum mampu mengarah ke gawang.

Kebuntuan akhirnya berhasil dipecahkan Persebaya Surabaya ketika pertandingan memasuki menit ke-14.

Ricky Pratama sukses mencatatkan namanya di papan skor setelah memaksimalkan assist Paulinus Apli Kapi.

Gol tersebut membawa Persebaya Surabaya unggul 1-0 sekaligus menjadi momentum penting bagi Green Force.

Kolaborasi dua pemain muda itu memperlihatkan potensi yang dimiliki skuad asuhan Bernardo Tavares.

PSBS Biak langsung berusaha memberikan respons hanya satu menit setelah kebobolan.

Samuel Viktor Gwijangge mendapatkan peluang dari Moses Elias Almendo Madjar, tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran.

Paulinus Apli Kapi dan Ricky Pratama Jadi Motor Serangan Keunggulan satu gol tidak membuat Persebaya Surabaya mengendurkan intensitas serangan.

Green Force terus berusaha mencari gol tambahan dengan mengandalkan kreativitas para pemain di lini depan.

Ricky Pratama kembali memperlihatkan kontribusinya pada menit ke-20, kali ini sebagai kreator peluang.

Pemain muda tersebut menciptakan kesempatan bagi Aleandro Alan Maulana yang berhasil melepaskan tembakan tepat sasaran.

Paulinus Apli Kapi juga tidak berhenti memberikan kontribusi setelah mencatatkan assist untuk gol pembuka.

Pada menit ke-23, dia kembali menciptakan peluang yang diteruskan dengan tembakan Saddil Ramdani.

Sayangnya, upaya Saddil Ramdani tersebut masih mampu diblok pemain bertahan PSBS Biak.

Situasi serupa kembali terjadi satu menit berselang ketika tembakannya belum berhasil menembus pertahanan lawan.

Persebaya Surabaya kembali mendapatkan kesempatan melalui Risto Mitrevski pada menit ke-24.

Bek asal Makedonia Utara tersebut berhasil melepaskan tembakan tepat sasaran setelah memanfaatkan peluang yang diciptakan Saddil Ramdani.

Rangkaian peluang tersebut memperlihatkan variasi serangan Persebaya Surabaya sepanjang babak pertama.

Ancaman terhadap gawang PSBS Biak tidak hanya datang dari pemain depan, tetapi juga melibatkan pemain bertahan.

Penampilan Paulinus Apli Kapi menjadi salah satu catatan menarik dalam pertandingan tersebut.

Selain menyumbangkan satu assist, pemain muda Green Force itu turut terlibat dalam proses penciptaan peluang lainnya.

Persebaya Surabaya Terus Bombardir Pertahanan PSBS Biak Memasuki pengujung babak pertama, Persebaya Surabaya semakin gencar memberikan tekanan kepada PSBS Biak.

Sejumlah peluang tercipta secara beruntun, meski belum mampu menghasilkan gol tambahan.

Saddil Ramdani kembali mendapatkan kesempatan mencetak gol pada menit ke-38 setelah menerima kreasi peluang Rachmat Irianto.

Namun, tembakannya lagi-lagi berhasil diblok pemain bertahan PSBS Biak.

Satu menit berselang, giliran Risto Mitrevski yang kembali memberikan ancaman serius.

Dia melepaskan tembakan tepat sasaran setelah mendapatkan peluang dari Syahrul Lasinari.

Syahrul Lasinari kemudian turut mengancam gawang PSBS Biak pada menit ke-40.

Pemain bertahan Persebaya Surabaya tersebut berhasil mencatatkan tembakan tepat sasaran, tetapi belum mampu menggandakan keunggulan Green Force.

Tekanan Persebaya Surabaya membuat PSBS Biak harus bekerja keras menjaga selisih satu gol.

Moses Elias Almendo Madjar mendapatkan kartu kuning pada menit ke-41, disusul Patrias Rumere pada menit ke-44.

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Di sela dua kartu kuning tersebut, Aleandro Alan Maulana kembali mendapatkan kesempatan pada menit ke-42.

Tembakan hasil kreasi Saddil Ramdani itu masih melenceng sehingga skor pertandingan belum berubah.

Saddil Ramdani menutup rangkaian peluang Persebaya Surabaya pada menit ke-45 dengan sebuah tembakan yang belum menemui sasaran.

Green Force pun harus puas membawa keunggulan satu gol menuju ruang ganti.

Catat 12 Tembakan, Green Force Unggul Agresivitas Berdasarkan catatan kejadian sepanjang babak pertama, Persebaya Surabaya mampu menghasilkan 12 percobaan tembakan dengan lima di antaranya tepat sasaran.

Sementara itu, PSBS Biak hanya mencatatkan dua percobaan tembakan yang seluruhnya melenceng dari sasaran.

Saddil Ramdani menjadi pemain Persebaya Surabaya yang paling sering melepaskan tembakan dengan empat percobaan.

Tiga tembakannya diblok pemain bertahan lawan, sedangkan satu percobaan lainnya melenceng.

Ricky Pratama, Aleandro Alan Maulana, dan Risto Mitrevski masing-masing mencatatkan dua percobaan tembakan.

Adapun Sadida Nugraha Putra dan Syahrul Lasinari masing-masing menyumbangkan satu percobaan.

Meski tampil agresif, efektivitas penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah Persebaya Surabaya.

Dari belasan percobaan tersebut, hanya Ricky Pratama yang berhasil mengonversi peluang menjadi gol.

Keunggulan tersebut menjadi modal penting bagi Persebaya Surabaya untuk menghadapi babak kedua.