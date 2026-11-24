JawaPos.com - Persija Jakarta unggul telak 5-0 atas Sumsel United di babak pertama pada laga pamungkas Grup A I.League Cup 2026/2027.

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Selasa (24/11) sore WIB.

Eksel Runtukahu Unjuk Gigi Cetak Brace Persija tak butuh waktu lama untuk menjebol gawang Sumsel United.

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu membuka keran golnya saat pertandingan baru memasuki menit kedua lewat gol Eksel Runtukahu setelah memanfaatkan umpan Pratama Arhan.

Selang tiga menit, Persija kembali merobek jaring gawang Sumsel United melalui Rayhan Hannan.

Gawang I Komang Aryantara lagi-lagi kebobolan pada menit ketujuh lewat gol Witan Sulaeman yang memanfaatkan umpan Rizky Ridho.

Persija sangat mendominasi permainan sejak menit awal. Terbukti, skuad Macan Kemayoran berhasil unggul 3-0 atas Sumsel United hanya dalam kurun waktu tujuh menit.

Keunggulan tiga gol itu membuat Persija leluasa mengeksploitasi pertahanan Sumsel United. Rayhan Hannan nyaris menambah gol pada menit ke-27, tetapi sontekannya melenceng tipis.

Semenit berselang, Persija sukses menambah pundi-pundi gol.

Eksel kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-28 setelah menerima umpan manja dari Witan. Sundulan kerasnya tak mampu dibendung kiper Sumsel United.

Serangan demi serangan terus dilancarkan para pemain Persija, namun belum ada gol tambahan yang tercipta hingga menit ke-35.

Macan Kemayoran kemudian berhasil menambah gol kelimanya pada menit ke-41 lewat tendangan bebas terukur Kerim Memija yang tak mampu digapai kiper Sumsel United.

Hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama, tidak ada gol tambahan yang tercipta.

Persija untuk sementara unggul telak 5-0 atas Sumsel United. Macan Kemayoran diharapkan terus menambah pundi-pundi golnya guna menjaga asa lolos ke babak 12 besar.

Susunan Pemain Persija Jakarta: Aqil Savik (PG); Kerim Memija, Jordi Amat, Farhan Sopiulloh, Pratama Arhan; Rizky Ridho, Figo Dennis, Rayhan Hannan; Kwon Chang-hoon, Witan Sulaeman, Eksel Runtukahu.

Pelatih: Shin Tae-yong.

Sumsel United: I Komang Aryantara (PG); Wafa Habiby, Arif Satria, Kartika Vedhayanto, Zakaria, Franc Rikhart Sokoy; Muhamad Duta, Tegar Hening Pangestu; Dedi Hartono, Abdul Kadir Toyo, Fajar Firdaus.