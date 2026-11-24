JawaPos.com - Persela Lamongan menghadapi tantangan tersendiri menjelang pertandingan melawan Madura United pada lanjutan I.League Cup 2026/27.

Padatnya jadwal pertandingan membuat kondisi fisik para pemain Laskar Joko Tingkir menjadi perhatian utama sebelum bertandang ke Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Selasa (24/11) malam.

Persela hanya memiliki waktu pemulihan yang cukup singkat setelah menjalani pertandingan pada Sabtu (21/11).

Usai laga tersebut, Dendy Sulistyawan dan kawan-kawan langsung melanjutkan perjalanan menuju Pamekasan untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya.

Situasi itu membuat pelatih Persela Lamongan Bima Sakti harus lebih cermat dalam mengatur kondisi fisik anak asuhnya.

Dia menyadari para pemain membutuhkan waktu istirahat yang cukup agar bisa tampil maksimal ketika menghadapi Madura United.

Karena itu, pemulihan atau recovery menjadi salah satu prioritas Persela dalam persiapan menghadapi pertandingan tersebut.

Bima tidak ingin memaksakan pemain yang kondisinya belum sepenuhnya bugar.

Pelatih yang pernah menangani Timnas Indonesia U-16 itu juga membuka kemungkinan melakukan rotasi di sejumlah posisi.

Langkah tersebut tidak hanya untuk menjaga kebugaran pemain utama, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain lain untuk mendapatkan menit bermain.

Rotasi menjadi pilihan yang cukup masuk akal mengingat Persela masih memiliki agenda pertandingan penting setelah turnamen I.League Cup 2026/27.

Terlebih, jadwal Laskar Joko Tingkir di Pegadaian Championship 2026/27 mengalami perubahan.

Pertandingan melawan RANS Nusantara FC yang semula dijadwalkan berlangsung pada 29 November kini dimajukan menjadi 28 November.

Artinya, Persela harus pintar membagi tenaga agar kondisi skuad tetap terjaga di tengah jadwal pertandingan yang cukup berdekatan.

Meski menghadapi persoalan kebugaran, Persela tetap membawa ambisi besar ke Pamekasan.

Mereka ingin melanjutkan kejutan dengan menyingkirkan dua kontestan BRI Super League 2026/27 di Grup I, yakni Persijap Jepara dan Madura United.

Peluang Persela untuk melangkah ke babak berikutnya juga cukup terbuka.

Sebelumnya, mereka berhasil mengamankan kemenangan atas Persijap dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Surajaya, Lamongan, pada 3 November lalu.

Hasil positif tersebut membuat Persela memiliki modal penting untuk mengamankan tiket ke babak 12 besar.

Kemenangan atas Madura United akan memastikan langkah Laskar Joko Tingkir sekaligus menjadikan mereka wakil dari kasta Championship yang berhasil melaju ke fase berikutnya.

Kini, tantangan Bima Sakti bukan hanya meracik strategi untuk meredam Madura United.