JawaPos.com - Semen Padang FC membawa motivasi besar saat memulai perjalanan di ajang I.League Cup 2026/27.

Tim berjuluk Kabau Sirah tersebut akan menghadapi Bhayangkara FC pada pertandingan Grup B di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Selasa (24/11) pukul 19.00 WIB.

Bek Semen Padang FC Igor Cukovic memastikan seluruh pemain memiliki semangat tinggi untuk menghadapi pertandingan tersebut.

Meski harus berhadapan dengan tim dari kasta tertinggi, pemain asal Montenegro itu menegaskan bahwa rekan-rekannya siap memberikan perlawanan.

Pertandingan ini sekaligus menjadi kesempatan bagi Semen Padang untuk mengukur kemampuan tim ketika berhadapan dengan lawan yang memiliki materi pemain berkualitas.

Apalagi, Bhayangkara Lampung FC datang dengan modal positif setelah meraih kemenangan atas PSPS Pekanbaru pada pertandingan sebelumnya.

Bagi Igor, turnamen ini menjadi kesempatan penting bagi Semen Padang untuk menunjukkan kemampuan sekaligus melihat sejauh mana perkembangan tim dalam menghadapi persaingan di level kompetitif.

Dia juga menilai pertandingan melawan Bhayangkara Lampung tidak akan berjalan mudah. Namun, hal tersebut tidak mengurangi kepercayaan dirinya terhadap kemampuan tim Kabau Sirah.

Igor menyadari calon lawannya memiliki sejumlah pemain berpengalaman. Kualitas individu dan kekuatan skuad Bhayangkara Lampung menjadi hal yang perlu diwaspadai oleh Semen Padang.

Meski begitu, dia menegaskan bahwa timnya tetap memiliki modal untuk bersaing. Kepercayaan antarpemain dan kerja sama di lapangan menjadi bekal penting untuk menghadapi pertandingan tersebut.

Sikap saling percaya juga diperlukan agar Semen Padang mampu menjaga organisasi permainan, terutama ketika mendapatkan tekanan dari tuan rumah.

Apalagi, Bhayangkara Lampung tentu ingin memanfaatkan keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Di sisi lain, Semen Padang harus memaksimalkan persiapan yang tersedia. Tim baru saja melakukan perjalanan dari Semarang menuju Bandar Lampung untuk menjalani pertandingan pertama di Grup B.

Kondisi tersebut membuat kesiapan fisik dan konsentrasi pemain menjadi perhatian tersendiri.

Lini pertahanan yang dikawal Igor Cukovic juga diharapkan mampu tampil disiplin untuk meredam serangan Bhayangkara Lampung.

Semen Padang tentu ingin mengawali kiprahnya di I.League Cup 2026/27 dengan hasil positif.

Menghadapi lawan yang memiliki materi pemain lebih berpengalaman menjadi tantangan sekaligus kesempatan bagi Kabau Sirah untuk membuktikan kemampuan mereka.