JawaPos.com - PSS Sleman membidik hasil positif saat menghadapi Garudayaksa FC dalam lanjutan fase Grup F I.League Cup 2026/27.

Pemain senior Super Elang Jawa Kim Jeffrey Kurniawan menyambut pertandingan tersebut dengan optimisme.

Dia berharap timnya mampu melanjutkan catatan kemenangan seperti yang diraih pada pertandingan sebelumnya.

PSS dijadwalkan menghadapi Garudayaksa FC di Stadion Pakansari, Bogor, Selasa (24/11) sore. Pertandingan ini menjadi laga kedua sekaligus penutup perjalanan Super Elang Jawa di fase Grup F.

Kemenangan menjadi target penting bagi PSS. Sebelumnya, tim asal Sleman tersebut berhasil mengawali kiprahnya di I.League Cup 2026/27 dengan hasil meyakinkan.

Mereka membantai PSGC Ciamis dengan skor 6-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Sleman pada 4 November.

Hasil tersebut menjadi modal berharga bagi PSS untuk menghadapi Garudayaksa FC. Tambahan tiga poin akan semakin membuka peluang Super Elang Jawa untuk melangkah ke babak berikutnya.

Kim Jeffrey menilai pertandingan ini juga menjadi kesempatan penting bagi para pemain lokal dan pemain muda untuk mendapatkan menit bermain.

Hal tersebut tidak lepas dari regulasi I.League Cup 2026/27 yang membatasi jumlah pemain asing yang bisa tampil dalam satu pertandingan, yakni maksimal tiga pemain.

Situasi tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan para pemain lokal untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding.

Di sisi lain, Kim menyadari Garudayaksa FC bukan lawan yang mudah. PSS sudah memiliki gambaran mengenai kekuatan calon lawannya tersebut setelah kedua tim bertemu pada 1 November lalu.

Dalam pertemuan sebelumnya yang juga berlangsung di Stadion Pakansari, PSS harus mengakui keunggulan Garudayaksa FC dengan skor 1-3.

Salah satu hal yang menjadi perhatian Kim adalah kecepatan pemain sayap Garudayaksa FC.

Menurut dia, sektor tersebut sempat merepotkan barisan pertahanan PSS pada pertemuan sebelumnya.

Meski demikian, Kim berharap rekan-rekannya tidak terlalu terpaku pada kekuatan lawan.

Seluruh pemain diminta fokus menjalankan strategi yang sudah disiapkan oleh tim pelatih.

PSS pun datang dengan target jelas, yakni membawa pulang kemenangan dan mengamankan tiga poin.

Hasil tersebut sekaligus akan menjadi kemenangan kedua mereka di I.League Cup 2026/27 setelah sebelumnya menaklukkan PSGC Ciamis.