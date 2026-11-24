JawaPos.com - PSS Sleman akan menghadapi Garudayaksa FC pada laga lanjutan I.League Cup 2026/27 di Stadion Pakansari, Bogor, Selasa (24/11).

Pertandingan kedua sekaligus menjadi laga terakhir Grup F bagi Super Elang Jawa. Hasil pertandingan ini akan menentukan peluang mereka untuk melangkah ke babak berikutnya.

PSS datang dengan modal kemenangan besar pada pertandingan pertama.

Tim asal Sleman tersebut berhasil mengalahkan PSGC Ciamis dengan skor telak 6-0 pada 4 November lalu. Hasil tersebut menjadi bekal penting bagi PSS untuk menghadapi Garudayaksa FC.

Kemenangan atas Garudayaksa FC tentu menjadi target utama. Tambahan tiga poin akan semakin membuka jalan PSS untuk mengamankan posisi di fase berikutnya.

Karena itu, pertandingan di Stadion Pakansari memiliki arti penting bagi perjalanan mereka di turnamen ini.

Meski demikian, persiapan PSS menuju pertandingan tidak berjalan dengan waktu yang panjang.

Jeda yang relatif singkat membuat tim pelatih harus memaksimalkan waktu latihan untuk membenahi sejumlah kekurangan.

Caretaker PSS Sleman Demerson Bruno Costa menilai persiapan tim sejauh ini berjalan cukup baik. Para pemain juga dinilai mampu menjalankan materi latihan dengan maksimal.

Beberapa aspek permainan turut menjadi perhatian untuk meningkatkan kesiapan tim sebelum menghadapi Garudayaksa FC.

Bagi Demerson, pertandingan ini bukan hanya soal mengejar kemenangan dan menjaga peluang lolos.

I.League Cup 2026/27 juga bisa menjadi kesempatan bagi PSS untuk memberikan ruang lebih kepada pemain muda dan pemain lokal.

Selain itu, turnamen ini diharapkan menjadi titik awal perubahan situasi tim. Performa PSS di kompetisi Super League sebelumnya memang belum sesuai harapan.

Karena itu, hasil positif di I.League Cup bisa menjadi dorongan untuk membangun kembali kepercayaan diri para pemain.

Demerson tetap optimistis dengan komposisi skuad yang dimiliki PSS saat ini. Dia melihat timnya mempunyai peluang untuk meraih hasil bagus sekaligus memulai tren positif.

Pertandingan melawan Garudayaksa FC juga menyimpan misi lain bagi Super Elang Jawa.

Mereka tentu ingin membalas kekalahan 1-3 dari lawan yang sama di Stadion Pakansari pada 1 November lalu dalam ajang BRI Super League 2026/27.

Dengan sejumlah kepentingan tersebut, PSS dipastikan memiliki motivasi tambahan.