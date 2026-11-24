JawaPos.com - Manajemen PSS Sleman menerima hukuman berat yang diberikan Komdis PSSI buntut insiden kericuhan saat menjamu Arema FC pada pekan ke-10 Super League 2026/2027 di Stadion Maguwoharjo, Jumat (20/11).

Kubu Super Elja -julukan PSS Sleman- juga menyatakan tidak akan mengajukan banding dari sanksi yang diterimanya.

Komdis PSSI menjatuhkan tiga sanksi kepada PSS Sleman. Secara keseluruhan, ketiga sanksi tersebut mengakibatkan akumulasi denda sebesar Rp1 90 juta atas sejumlah perbuatan suporternya saat pertandingan menghadapi Arema FC.

Hukuman yang paling berat, PSS Sleman dilarang menggelar pertandingan kandang dengan penonton serta larangan kehadiran suporter tim tamu hingga akhir musim kompetisi 2026/2027.

Hukuman tersebut tidak hanya berlaku di Super League, tetapi di kompetisi resmi lain seperti I.League Cup.

Komdis PSSI menjatuhkan hukuman tersebut setelah adanya suporter masuk lapangan, membakar jaring gawang sisi selatan, serta melakukan penganiayaan terhadap manajemen PSS Sleman dan suporter Arema FC.

Atas pelanggaran tersebut membuat manajemen diwajibkan membayar denda sebesar Rp100 juta.

Sanksi lainnya yakni PSS Sleman diwajibkan membayar denda Rp 50 juta akibat tindakan suporter di Tribun Barat yang melemparkan air minum kemasan dalam jumlah banyak ke arah lapangan saat jeda babak pertama dan setelah pertandingan berakhir.

Untuk dua sanksi di atas, PSS Sleman bisa mengajukan banding sesuai dengan Pasal 117 Kode Disiplin PSSI.

Sanksi terakhir, PSS Sleman dijatuhi denda sebesar Rp 40 juta atas insiden pembakaran jaring gawang di sisi selatan dan penganiayaan.

Sanksi tersebut juga disertai peringatan berupa ancaman hukuman lebih berat apabila kejadian serupa kembali terulang.

Berbeda dengan dua keputusan sebelumnya, sanksi ketiga ini tidak dapat diajukan banding.

Manajemen PSS Sleman Hormati Keputusan Komdis PSSI Menanggapi keputusan itu, Executive Representative PSS Sleman Vita mengatakan, manajemen telah menerima dan mencermati seluruh sanksi yang dijatuhkan Komdis PSSI.

“PSS Sleman telah menerima dan mencermati keputusan Komite Disiplin PSSI terkait pertandingan PSS Sleman kontra Arema FC pada 20 November 2026. Kami menghormati keputusan yang telah ditetapkan,” kata Vita, dilansir dari laman resmi PSS Sleman, Selasa (24/11).

Namun, PSS Sleman memilih menghormati keputusan tersebut dan tidak mengajukan banding.

Vita mengatakan manajemen memprioritaskan evaluasi dan persiapan menghadapi agenda kompetisi berikutnya.

“Terkait upaya banding, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, manajemen memilih untuk menghormati keputusan tersebut dan memprioritaskan langkah-langkah evaluasi serta persiapan menghadapi agenda kompetisi ke depan,” terang Vita.

Pukulan Telak Bagi PSS Sleman Satu yang pasti, hukuman tersebut menambah berat perjalanan PSS Sleman dalam mengarungi sisa kompetisi musim ini.