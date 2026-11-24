JawaPos.com - Trisula mematikan Mariano Peralta, Balsa Sekulic, dan Luka Menalo menjadi senjata mematikan Persib Bandung. Ketiganya menjadi mimpi buruk bagi tim-tim lawan baik di kompetisi domestik maupun Asia.

Ketiga pemain tersebut total sudah mengemas 22 gol dan 11 assist. Sebagai rincian, Mariano Peralta sudah mencetak tujuh gol dan empat assist, Balsa Sekulic mengemas sembilan gol dan satu assist, sedangkan Luka Menalo membukukan masing-masing gol dan assist sebanyak enam buah.

Ketiganya dimainkan bersama usai jeda internasional saat Persib Bandung mencukur Shan United di ajang Asean Club Championship (ACC) 2026-2027 dengan enam gol tanpa balas di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Kamis (19/11).

Pada laga itu, Sekulic mencetak brace di menit ke-12 dan 66. Peralta ikut berkontribusi dengan mengeksekusi penalti di menit ke-17, sedangkan gol Menalo datang di menit ke-52. Menalo dan Peralta kembali bahu membahu membawa Persib menang kala mengatasi Bali United dengan skor 2-1 pada lanjutan Super League di stadion yang sama pada Minggu (22/11).

Gol Peralta tercipta di menit ke-79, sedangkan Menalo mencetak gol di menit ke-81. Luka Menalo mengaku nyaman bermain di lini depan bersama dua kompatriotnya tersebut.

“Ya tentu saja Mariano (Peralta) adalah pemain hebat dan saya menikmati bermain dengannya. Saya mengerti dia, dan dia juga memahami saya dan juga Balsa (Sekulic), dan itu jauh lebih mudah jika Anda mengenal seseorang,” tutur Menalo seusai laga Persib menghadapi Bali United.

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Menalo mengatakan kekompakannya bersama Peralta dan Sekulic semakin solid. Pemain asal Bosnia ini lantas menebar ancaman bahwa trio tersebut akan semakin sangar di laga-laga berikutnya.

“Di awal (bergabung dengan Persib), saya tidak mengenal siapapun. Awalnya kami belum menyatu dengan tim, kami tidak tahu satu sama lain,” ucap Menalo.

“Saya tidak pernah melihat mereka bermain sebelumnya seumur hidup, namun sekarang setelah banyak laga, itu menjadi jauh lebih mudah. Saya pikir itu akan menjadi lebih baik,” ujar pemain yang didatangkan dari klub Bosnia, FK Sarajevo ini.