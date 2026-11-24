JawaPos.com – Persija Jakarta tetap garang di laga yang berstatus kandang meski lagi-lagi menjadi tim musafir di musim 2026/2027. Sumsel United dan Garudayaksa FC akan menjadi dua tim selanjutnya yang akan dihadapi Macan Kemayoran.

Persija Jakarta menjamu Sumsel United pada laga kedua I. League Cup 2026-2026. Partai menghadapi tim penghuni Championship ini akan digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jogjakarta, Selasa (24/11) sore WIB.

Setelah menghadapi Sumsel United, Persija masih harus melakoni partai kandang di luar Jakarta menghadapi Garudayaksa FC pada lanjutan Super League musim ini. Laga ini akan dilangsungkan di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi.

Persija sejatinya mendaftarkan dua venue kandang untuk kompetisi musim ini, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dan Jakarta International Stadium (JIS). Namun dalam pelaksanaannya, pihak klub tidak memiliki kendali penuh atas pemakaian dua stadion tersebut.

SUGBK menjalani renovasi sejak akhir Oktober silam agar fondasi dan lapisan tanah lapangan menjadi lebih stabil. Sementara JIS menjalani pemulihan seusai digunakan untuk konser band emo internasional, My Chemical Romance pada Sabtu (22/11) silam.

Alhasil, banyak pencinta sepak bola tanah air yang menyayangkan fakta bahwa label tim musafir kembali melekat pada tim ibu kota tersebut. Sejumlah warganet juga menjadikan cobaan yang dialami Persija sebagai bahan candaan.

“Kandang yang mana min? Bogor? Kalimantan? Depok? Banten? Atau Bernabeau?” tulis warganet dengan nama pengguna @inisalrama di unggahan Instagram @transfermarkt.co.id.

“Kandang? Di luar kotanya pun diakuin kandang,” tulis warganet dengan nama pengguna @_teaaditya.

“Jago kandang atau jago numpang kandang?” tulis warganet dengan nama pengguna @yvdy___.

Total di musim ini, Persija sudah tiga kali melakoni partai kandang di luar Jakarta. Namun demikian, meski kerap meminjam stadion lain untuk menggelar laga kandang, tim asuhan Shin Tae-yong justru memiliki rekor apik.