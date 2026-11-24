JawaPos.com - Madura United FC harus menghadapi Persela Lamongan tanpa diperkuat Dimitar Mitkov dalam pertandingan perdana Grup I I.League Cup 2026/2027. Penyerang asal Bulgaria tersebut belum bisa dimainkan karena masih menjalani pemulihan cedera kaki.

Absennya Mitkov membuat Madura United hanya memiliki dua pemain asing yang siap diturunkan saat menjamu Persela di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Selasa (24/11) malam. Dua pemain tersebut adalah Danilo Santacruz dan Mendonca.

Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Laskar Sape Kerrab. Namun, situasi tersebut tidak mengubah target tim untuk meraih kemenangan di kandang sendiri.

Pelatih Madura United, Jose Gomes, tetap optimistis anak asuhnya mampu mengamankan tiga poin meski harus kehilangan salah satu pemain asingnya. Pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi sejumlah pemain yang selama ini belum banyak mendapatkan menit bermain di Super League 2026/2027.

Jose Gomes ingin memanfaatkan turnamen I.League Cup sebagai ajang untuk memberikan kesempatan kepada pemain lain. Dengan begitu, para pemain yang jarang tampil bisa menunjukkan kemampuan sekaligus membuktikan bahwa mereka layak mendapatkan kepercayaan lebih besar.

Di sisi lain, persiapan Madura United menuju pertandingan melawan Persela tidak berjalan sepenuhnya ideal. Jadwal kompetisi yang cukup padat membuat tim pelatih memiliki waktu terbatas untuk menggelar latihan bersama.

Sebelumnya, Madura United baru saja menjalani pertandingan melawan Garudayaksa FC pada pekan ke-10 Super League 2026/2027, Jumat (20/11). Setelah menghadapi Persela, mereka juga sudah ditunggu pertandingan berikutnya melawan Java United di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Situasi tersebut membuat Jose Gomes harus mengatur persiapan dengan cermat. Pelatih asal Portugal itu lebih banyak mengandalkan evaluasi melalui tim analis dan memberikan perhatian kepada kesiapan masing-masing pemain.

Madura United kini berusaha memaksimalkan waktu yang tersedia untuk memastikan seluruh pemain memahami tugasnya di lapangan. Kesiapan taktik dan kondisi fisik akan menjadi perhatian utama sebelum pertandingan dimulai.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan yang ingin dimanfaatkan Madura United. Meski tanpa Mitkov dan hanya mengandalkan dua pemain asing, Laskar Sape Kerrab tetap berharap bisa mengawali perjalanan di I.League Cup 2026/2027 dengan hasil positif.