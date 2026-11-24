JawaPos.com - Komite Disiplin (Komdis) PSSI menjatuhkan hukuman berat kepada PSS Sleman buntut insiden kericuhan usai laga melawan Arema FC pada pekan ke-10 Super League 2026/2027 di Stadion Maguwoharjo, Jumat (20/11) lalu.

Skuad berjuluk Super Elja itu dilarang menggelar pertandingan dengan penonton hingga akhir musim, serta denda total senilai Rp190 juta.

Komdis PSSI menjatuhkan total tiga sanksi kepada PSS Sleman. Berdasarkan ringkasan keputusan sidang Komdis PSSI tertanggal 22 November 2026, sanksi tersebut diberikan atas sejumlah pelanggaran yang melibatkan suporter Super Elja.

Hukuman terberat mencakup larangan kehadiran penonton dalam pertandingan kandang serta suporter tim tamu di seluruh kompetisi resmi PSSI hingga akhir musim 2026/2027. Keputusan itu tertuang dalam Nomor 063/SL/SK/KD-PSSI/XI/2026.

Dalam laporannya disebut bahwa sejumlah suporter masuk ke lapangan untuk mengejar pemain PSS Sleman, membakar jaring gawang, serta melakukan penganiayaan terhadap manajemen PSS Sleman dan suporter Arema FC.

Atas pelanggaran tersebut, PSS Sleman diwajibkan membayar denda Rp 100 juta. Kubu Super Elja masih dapat mengajukan banding atas pelanggaran tersebut sesuai Pasal 117 Kode Disiplin PSSI.

Kemudian sanksi kedua, PSS Sleman didenda Rp 50 juta akibat tindakan suporter di Tribun Barat yang melakukan pelemparan air minum kemasan dalam jumlah banyak ke area lapangan. Insiden tersebut terjadi saat jeda babak pertama dan setelah laga berakhir.

Sanksi ketiga, PSS Sleman dijatuhi denda sebesar Rp 40 juta atas insiden pembakaran jaring gawang di sisi selatan dan penganiayaan. Sanksi tersebut juga disertai peringatan berupa ancaman hukuman lebih berat apabila kejadian serupa kembali terulang.

Dengan demikian, PSS Sleman menghadapi konsekuensi berupa akumulasi denda Rp190 juta serta pembatasan penyelenggaraan pertandingan kandang dan kehadiran suporter tim tamu hingga akhir musim 2026/2027. Tentu, ini menjadi pukulan telak bagi skuad Super Elja dalam mengaruni sisa kompetisi musim ini.