JawaPos.com - Garudayaksa FC berencana memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain muda saat menghadapi PSS Sleman pada laga pembuka Grup F (Zona Barat 2) I.League Cup 2026/2027.

Pelatih Garudayaksa FC, Milos Joksic, memastikan beberapa pemain jebolan akademi dan Elite Pro Academy (EPA) berpeluang tampil dalam pertandingan tersebut.

Garudayaksa FC akan menjamu PSS Sleman di Stadion Pakansari, Bogor, Selasa (24/11/2026) pukul 16.00 WIB. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mengawali perjalanan di turnamen dengan hasil positif.

Joksic menegaskan bahwa timnya sudah siap menghadapi pertandingan tersebut. Ia juga tidak mempermasalahkan regulasi I.League Cup 2026/2027 yang membatasi jumlah pemain asing maksimal tiga orang dalam satu pertandingan.

Menurut pelatih asal Serbia itu, perubahan regulasi tersebut tidak akan banyak memengaruhi pendekatan permainan Garudayaksa FC. Ia tetap ingin anak asuhnya mempertahankan filosofi permainan yang selama ini sudah diterapkan dalam sesi latihan maupun pertandingan.

Meski memiliki catatan positif saat bertemu PSS di Stadion Pakansari, Joksic tidak ingin para pemain terlalu percaya diri. Ia menilai pertandingan turnamen memiliki tekanan berbeda dibandingkan kompetisi liga reguler.

Format pertandingan yang lebih menentukan membuat Garudayaksa FC harus tampil disiplin sejak awal. Kesalahan kecil bisa berdampak besar terhadap peluang tim untuk melangkah lebih jauh di kompetisi.

Di sisi lain, keterbatasan kuota pemain asing justru membuka peluang bagi pemain lokal, khususnya mereka yang masih berusia muda. Joksic mengisyaratkan akan memberikan menit bermain kepada beberapa pemain potensial dari akademi klub.

Nama Kaka yang baru berusia 19 tahun menjadi salah satu pemain yang dipastikan masuk dalam rencana permainan. Selain itu, terdapat penjaga gawang dan bek kanan jebolan akademi, pemain asal Afrika berusia 20 tahun, serta Nesta yang masih berusia 17 tahun.

Keputusan tersebut menunjukkan kepercayaan Joksic terhadap pembinaan pemain muda di lingkungan Garudayaksa FC. Ia tidak ingin usia menjadi penghalang bagi pemain untuk mendapatkan kesempatan tampil di level senior.

Kesempatan bermain juga tidak hanya berlaku di I.League Cup 2026/2027. Joksic membuka peluang bagi para pemain muda untuk tampil di Super League 2026/2027 apabila mampu menunjukkan kualitas dan kesiapan selama latihan.