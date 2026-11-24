JawaPos.com — Paulinus Apli Kapi dipercaya menjadi starter saat Persebaya Surabaya menghadapi PSBS Biak dalam lanjutan I.League Cup 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Selasa (24/11/2026).

Pelatih Bernardo Tavares melakukan rotasi besar dengan mengandalkan kombinasi pemain muda dan sejumlah penggawa berpengalaman demi menjaga peluang Green Force melaju ke babak berikutnya.

Keputusan menurunkan Paulinus Apli Kapi sejak menit pertama menjadi salah satu kejutan menarik dalam susunan pemain Persebaya Surabaya.

Talenta muda tersebut bakal mendapatkan kesempatan membuktikan kualitasnya bersama tim senior di hadapan ribuan Bonek dan Bonita.

Bernardo Tavares tampaknya ingin memanfaatkan pertandingan menghadapi PSBS Biak sebagai momentum untuk menguji kedalaman skuad Green Force.

Sejumlah pemain yang selama ini minim kesempatan tampil mendapatkan kepercayaan untuk mengisi susunan sebelas pemain pertama.

Rotasi tersebut tidak terlepas dari padatnya jadwal pertandingan yang harus dijalani Persebaya Surabaya.

Green Force baru saja menghadapi Java United dalam lanjutan Super League pada Sabtu (21/11/2026).

Artinya, Rachmat Irianto dan kolega hanya memiliki waktu sekitar dua hari untuk memulihkan kondisi sebelum kembali bertanding.

Situasi tersebut membuat Bernardo Tavares harus cermat mengatur kebugaran pemain sekaligus menjaga kualitas permainan tim.

Paulinus Apli Kapi Pimpin Barisan Darah Muda Paulinus Apli Kapi menjadi salah satu nama yang paling mencuri perhatian dalam susunan pemain Persebaya Surabaya menghadapi PSBS Biak.

Pemain bernomor punggung 99 tersebut bakal mengisi lini serang bersama Ricky Pratama dan Saddil Ramdani.

Kepercayaan tersebut menjadi kesempatan berharga bagi Paulinus Apli Kapi untuk menunjukkan kapasitasnya dalam pertandingan kompetitif bersama tim senior.

Dia juga memiliki kesempatan memperlihatkan hasil pembinaan yang selama ini dijalani melalui program pengembangan pemain muda Persebaya Surabaya.

Bernardo Tavares sebelumnya memang telah memberikan sinyal bakal melakukan rotasi ketika menghadapi PSBS Biak.

Pelatih asal Portugal tersebut ingin memberikan panggung kepada pemain yang belum banyak mendapatkan kesempatan sepanjang musim ini.

"Target kami adalah memberikan kesempatan kepada pemain yang selama ini mendapatkan menit bermain lebih sedikit," ujar Tavares dalam sesi konferensi pers, Senin (23/11/2026).

Selain Paulinus Apli Kapi, Bernardo Tavares memberikan kepercayaan kepada Aleandro Alan Maulana dan Sadida Nugraha Putra untuk mengisi lini tengah.

Kehadiran ketiganya memperlihatkan keberanian sang pelatih dalam memberikan tanggung jawab kepada talenta muda Green Force.

Kesempatan tampil sejak menit pertama tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain muda tersebut.

Mereka dituntut mampu menjawab kepercayaan pelatih sekaligus membantu Persebaya Surabaya meraih kemenangan atas PSBS Biak.

Rachmat Irianto Jadi Komandan Lini Tengah Bernardo Tavares tetap menyertakan sejumlah pemain berpengalaman untuk menjaga keseimbangan permainan Persebaya Surabaya.

Rachmat Irianto dipercaya mengenakan ban kapten sekaligus menjadi komandan lini tengah Green Force.

Pemain bernomor punggung 53 tersebut bakal berkolaborasi dengan Aleandro Alan Maulana dan Sadida Nugraha Putra.

Kombinasi pengalaman dan energi pemain muda diharapkan mampu membuat lini tengah Persebaya Surabaya tampil kompetitif.

Rachmat Irianto memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga keseimbangan permainan ketika kedua rekannya membantu membangun serangan.

Kehadirannya juga diharapkan mampu memberikan ketenangan kepada para pemain muda saat menghadapi tekanan lawan.

Sementara itu, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Lutfi Masrohan Mutohar yang mengenakan nomor punggung 24.

Kesempatan tersebut menjadi panggung pembuktian bagi sang penjaga gawang untuk menunjukkan kemampuannya mengawal pertahanan Green Force.

Di depan Lutfi Masrohan, Bernardo Tavares menurunkan Koko Ari Araya, Risto Mitrevski, Syahrul Lasinari, dan Yusuf Meilana.

Keempat pemain tersebut menjadi fondasi pertahanan Persebaya Surabaya dalam menghadapi potensi ancaman PSBS Biak.

Komposisi tersebut memperlihatkan Bernardo Tavares tidak sepenuhnya mengandalkan pemain muda dalam pertandingan kali ini.

Sang pelatih tetap membutuhkan pengalaman sejumlah pemain senior untuk menjaga stabilitas permainan sepanjang pertandingan.

Bernardo Tavares Buktikan Kepercayaan kepada Arek EPA Keputusan Bernardo Tavares menurunkan sejumlah talenta muda sekaligus menjadi bukti terbukanya jalan bagi pemain Persebaya Future Lab menuju tim senior.

Para pemain yang selama ini berkompetisi di Elite Pro Academy (EPA) ONE mendapatkan kesempatan menunjukkan kualitasnya pada level yang lebih tinggi.

Bernardo Tavares sebelumnya menegaskan kesempatan tersebut diberikan dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

Performa dalam latihan, kondisi kebugaran, hingga laporan tim medis menjadi bagian penting dalam menentukan susunan pemain.

"Selalu ada kemungkinan bagi pemain EPA untuk mendapatkan kesempatan tampil besok. Kami akan melihat bagaimana performa mereka dalam latihan, mempertimbangkan laporan tim medis, serta mengevaluasi kondisi pemain yang tampil pada pertandingan sebelumnya," jelasnya.

Kepercayaan kepada Paulinus Apli Kapi dan sejumlah pemain muda lainnya menjadi realisasi dari pernyataan tersebut.

Bernardo Tavares tidak sekadar membuka peluang, tetapi memberikan kesempatan langsung kepada mereka untuk tampil sejak menit pertama.

Meski melakukan rotasi besar, Persebaya Surabaya tetap memiliki amunisi berkualitas di bangku cadangan.

Francisco Rivera, Miguel Angelo, Malik Risaldi, Toni Firmansyah, hingga Alfan Suaib siap menjadi opsi tambahan apabila dibutuhkan.

Ketersediaan 12 pemain pengganti memberikan keleluasaan bagi Bernardo Tavares untuk melakukan penyesuaian strategi sepanjang pertandingan.

Baca Juga:Koko Ari Siap Bimbing Pemain Muda Persebaya saat Hadapi PSBS Biak

Green Force pun memiliki pilihan untuk meningkatkan intensitas serangan apabila mengalami kesulitan membongkar pertahanan PSBS Biak.

Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSBS Biak

Persebaya Surabaya berpotensi menggunakan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan kecepatan dan kreativitas tiga pemain di lini depan.

Paulinus Apli Kapi, Ricky Pratama, dan Saddil Ramdani menjadi tumpuan untuk memburu gol ke gawang PSBS Biak.

Starting XI: Lutfi Masrohan (24); Koko Ari Araya (33), Risto Mitrevski (5), Syahrul Lasinari (22), Yusuf Meilana (31); Aleandro Alan Maulana (72), Rachmat Irianto (53/Kapten), Sadida Nugraha Putra (55); Paulinus Apli Kapi (99), Ricky Pratama (16), Saddil Ramdani (42).

Pemain cadangan: Malik Risaldi (77), Toni Firmansyah (68), Muhammad Ilham Al-Arif (1), Muhammad Satria Choirul Fikri (92), Randy Hanson Christian May (18), Naufal Abdul Hakim (95), Alfan Suaib (12), Francisco Rivera (7), Rizki Ilman Naya (93), Miguel Angelo (11), Muhamad Rizki Kurniawan (94), Dicky Kurniawan (66).

Kini, Paulinus Apli Kapi dan deretan darah muda Persebaya Surabaya memiliki kesempatan emas untuk menjawab kepercayaan Bernardo Tavares.