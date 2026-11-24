JawaPos.com - Garudayaksa FC mengusung kepercayaan diri tinggi menjelang pertandingan perdana Grup F (Zona Barat 2) I.League Cup 2026/2027 melawan PSS Sleman. Pemain senior mereka, Andik Vermansah, optimistis timnya mampu mengawali turnamen dengan hasil positif.

Pertandingan Garudayaksa FC melawan PSS Sleman akan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Selasa (24/11/2026) pukul 16.00 WIB. Laga ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mengawali persaingan di babak penyisihan grup.

Andik yang mendampingi pelatih Milos Joksic dalam konferensi pers jelang pertandingan mengaku tidak khawatir dengan regulasi pembatasan maksimal tiga pemain asing di I.League Cup 2026/27. Menurutnya, Garudayaksa FC tetap memiliki pemain lokal dengan kualitas yang mampu bersaing.

Mantan pemain Timnas Indonesia itu juga terus mengingatkan rekan-rekannya agar tidak kehilangan kepercayaan diri. Ia menilai kemampuan pemain lokal bisa menjadi salah satu kekuatan penting Garudayaksa FC dalam menghadapi turnamen ini.

Selain itu, Andik menyambut positif penyelenggaraan I.League Cup 2026/27. Turnamen tersebut dinilai memberikan kesempatan lebih luas bagi pemain lokal yang selama ini belum banyak mendapatkan menit bermain di kompetisi reguler Super League 2026/2027.

Menurutnya, kompetisi tambahan seperti ini bisa menjadi ruang bagi pemain untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Kesempatan tersebut juga berpotensi membuka jalan bagi mereka untuk mendapatkan peran lebih besar bersama klub pada pertandingan berikutnya.

Sementara itu, terkait target manajemen Garudayaksa FC yang ingin membawa tim menjadi juara I.League Cup, Andik mengaku tidak merasa terbebani. Ia justru melihat target tersebut sebagai motivasi tambahan bagi seluruh pemain.

Meski demikian, pemain berusia 35 tahun itu memilih untuk menjalani setiap pertandingan secara bertahap. Baginya, target besar harus dibarengi dengan kerja keras dan konsistensi sejak pertandingan pertama.

Menariknya, laga melawan PSS Sleman berlangsung sehari setelah Andik merayakan ulang tahun ke-35 pada 23 November. Momen tersebut menjadi motivasi tersendiri baginya untuk memberikan kontribusi terbaik bagi tim.

Andik tidak terlalu memikirkan pencapaian individu seperti mencetak gol atau memberikan assist. Prioritas utamanya adalah membantu Garudayaksa FC meraih tiga poin pertama di I.League Cup 2026/2027.