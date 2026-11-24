JawaPos.com - Sumsel United tidak ingin sekadar menjadi pelengkap saat menghadapi Persija Jakarta dalam lanjutan babak penyisihan Grup 1 I.League Cup 2026/2027.

Meski secara materi pemain dan level kompetisi Persija lebih diunggulkan, Laskar Juaro bertekad memberikan perlawanan maksimal demi menjaga peluang melangkah ke babak berikutnya.

Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion Sultan Agung, Bantul, Selasa (24/11/2026). Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Sumsel United untuk mencuri poin sekaligus membuka peluang bersaing dalam perebutan tiket lolos dari Grup 1.

Persija Jakarta memang memiliki komposisi pemain yang lebih berpengalaman. Namun, hasil pertandingan sebelumnya menunjukkan persaingan di grup ini masih cukup terbuka. Macan Kemayoran hanya mampu bermain imbang 1-1 saat menghadapi PSMS Medan pada pertandingan pembuka.

Situasi tersebut menjadi salah satu alasan Sumsel United tetap optimistis menatap pertandingan. Pelatih M Nasuha memastikan seluruh pemainnya berada dalam kondisi siap untuk menghadapi salah satu tim besar di sepak bola Indonesia tersebut.

Bagi Sumsel United, tambahan poin dari pertandingan ini akan sangat berarti. Kemenangan tentu menjadi hasil yang diharapkan, tetapi mencuri satu poin pun bisa memberikan keuntungan dalam persaingan menuju babak selanjutnya.

Meski demikian, Nasuha menyadari Persija bukan lawan yang mudah dihadapi. Tim asal ibu kota tersebut memiliki banyak pemain berkualitas yang bisa memberikan ancaman sepanjang pertandingan.

Nama Eksel Runtukahu dan Victor Dethan menjadi dua pemain yang mendapat perhatian khusus dari tim pelatih Sumsel United. Keduanya dinilai memiliki pergerakan berbahaya dan mampu memberikan tekanan kepada pertahanan lawan.

Namun, Sumsel United tidak ingin hanya berfokus pada dua pemain tersebut. Kualitas individu pemain Persija secara keseluruhan tetap menjadi perhatian karena setiap lini Macan Kemayoran memiliki potensi untuk merepotkan lawan.

Di sisi lain, perubahan lokasi pertandingan ke Bantul juga coba dimanfaatkan Sumsel United. Persija tidak bisa bermain di kandangnya sendiri dan pertandingan berlangsung tanpa kehadiran penonton. Kondisi tersebut diharapkan bisa memberikan keuntungan tersendiri bagi Laskar Juaro.

Gelandang Sumsel United, Tegar Pangestu, juga menyambut pertandingan ini dengan antusias. Menghadapi Persija menjadi tantangan sekaligus kesempatan bagi para pemain untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka.